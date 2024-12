Computer e tablet tirano, ma i big devono dimostrare l’utilità di AI

Pubblicità

Buone notizie per i produttori di computer e tablet: il mercato globale di “tablet e personal computing device” è previsto in crescita del 3,8% nel 2024, con numeri indicati pari a 403,5 milioni di unità.

I dati emergono dal Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker di IDC rilevando che i personal computer in generale hanno dominato la scena, trainati da fattori quali funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, ma anche dall’imminente fine supporto di Windows 10. I tablet guidano la marcia con una crescita, a detta del gruppo di ricerca, proiettata quasi a due cifre per l’anno.

Le spedizioni di tablet a livello globale sono previste in crescita del 9,8%, di gran lunga maggiore rispetto allo 0,8% dei PC in generale. Il 2025 è ad ogni modo indicato come l’anno di recupero dei PC che prevede una crescita del 4,3%.

Negli ultimi due anni il fermento intorno all’Intelligenza Artificiale ha dominato le notizie di tecnologia, recentemente focalizzate su funzionalità AI “on-device”, ma i budget d spesa di molte aziende continuano a essere limitati per via del contesto macroeconomico e queste continuano a valutare la necessità di passare ad acquisti di nuove macchine e tablet con funzionalità AI, scelte che ovviamente comportano costi.

Qui di seguito il commento di Itesh Ubrani, research manager responsabile Worldwide Mobile Device Trackers di IDC:

«Sembra esserci un grande divario tra domanda e offerta, con produttori di PC e creatori di piattaforme che si stanno preparando per presentare PC e tablet con AI come “the next big thing” ma l’assenza di esempi di uso concreti, e l’aumento del prezzo medio unitario di vendita fa mettere in dubbio l’utilità di queste funzioni agli acquirenti”. “Ora tocca a Microsoft, Apple e Google dimostrare la necessità di funzionalità AI elaborate in locale, schivando reazioni negative da parte dei produttori hardware e utenti finali”.

