Videogiochi Mac alla riscossa nell’evento Apple del 30 ottobre

Buone nuove per tutti gli appassionati di videogiochi su dispositivi Apple e Mac: se già la presentazione di iPhone 15 Pro aveva lasciato intendere un certo lavoro attorno al panorama videoludico, l’evento Apple intitolato Scary Fast, veloce da paura del 30 ottobre potrebbe suggellare questo intento.

Stando a diversi indizi, all’evento “Scary Fast” del 30 ottobre Apple potrebbe porre l’accento sul versante videogiochi su Mac.

Ray Tracing hardware su Mac

Primo punto in elenco potrebbe essere il Ray Tracing accelerato dall’hardware. Come il chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max, la prossima serie di chip M3 di Apple per Mac probabilmente supporterà il ray tracing accelerato via hardware, per resa grafica e prestazioni notevolmente migliorati rispetto al ray tracing basato su software.

Si prevede, inoltre, che i chip della serie M3 saranno prodotti con il processo a 3 nm di TSMC per una maggiore velocità e un miglioramento dell’efficienza energetica rispetto ai chip della serie M2. Questi progressi apriranno la strada per il lancio di più giochi Tripla A su Mac.

Apple ha suggerito l’arrivo di più giochi AAA su Mac in un recente intervista rilasciata a IGN. Quando gli è stato chiesto se i nuovi giochi annunciati da Apple per l’iPhone 15 Pro il mese scorso sarebbero alla fine stati compatibili con i Mac Apple silicon, il vicepresidente di Apple, Tim Millet, ha lasciato aperta una porta.

Tra questi giochi, ricordiamo, ci sono il remake di Resident Evil 4, Death Stranding Director’s Cut e Assassin’s Creed Mirage.

Capcom e Sony

Il developer giapponese di giochi Capcom ha annunciato di recente che Resident Evil Village sarà disponibile su iPhone 15 Pro e su modelli di iPad con chip M1, e successivi, a partire dal 30 ottobre, proprio lo stesso giorno dell’evento annunciato Apple.

È possibile sia semplicemente una coincidenza, ma potrebbe suggerire l’arrivo di altre notizie su giochi legati a Mac da parte di Apple e Capcom, e forse anche da altri sviluppatori di giochi.

Una fonte conferma che Apple tiene il suo evento online ad un orario insolito, l’una di notte in Italia, perché questo coincide proprio con l’orario di lavoro in Giappone, lasciando intendere che Apple all’evento annuncerà una grande collaborazione con un developer di giochi giapponese.

Per quanto riguarda Sony, prevede di lanciare lo streaming cloud per i giochi PS5 in Nord America proprio il 30 ottobre. Alcuni hanno addirittura ipotizzato una collaborazione con Apple.

Modalità gioco

macOS Sonoma presenta una nuova modalità di gioco che incrementa temporaneamente le prestazioni della CPU e della GPU per i giochi. La modalità di gioco riduce anche la latenza audio degli AirPods e riduce la latenza di input con alcuni controller di gioco di terze parti, raddoppiando il rate di campionamento Bluetooth.

Inoltre, alla WWDC 2023 di giugno, Apple ha rilasciato un nuovo toolkit che facilita ai developer di giochi il porting dei giochi Windows su Mac. Il toolkit fornisce un ambiente di emulazione che consente di eseguire i giochi Windows non modificati su Mac e valutare rapidamente come potrebbero funzionare su macOS prima ancora di scrivere codice.

Le prossime novità Apple arrivano nell’evento Scaary Fast la sera del 30 ottobre, l’una del mattino del 31 ottobre in Italia.