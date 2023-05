Twitter con chiamate audio e video sfiderà WhatsApp e FaceTime

Twitter ha recentemente apportato numerosi cambiamenti e, sebbene alcuni di questi siano piuttosto controversi, l’azienda ha in serbo alcune interessanti novità: in particolare, la piattaforma sta aggiornando la sua app per iOS e Android, introducendo miglioramenti nell’invio dei messaggi diretti (DM), ma ha anche confermato che presto gli utenti potranno effettuare chiamate audio e video.

Si tratta di un altro passo di Twitter per diventare un’app tuttofare come nella visione di Elon Musk, e allo stesso di tempo un guanto di sfida alle principali piattaforme di comunicazione e messaggistica. Tra queste viene subito in mente WhatsApp ma il funzionamento delle chat audio e videochiamate su Twitter sembra più in competizione diretta con FaceTime di Apple.

La notizia è stata condivisa direttamente da Elon Musk sul suo profilo personale. Secondo Musk, l’ultima versione dell’app di Twitter consente agli utenti di rispondere a qualsiasi messaggio all’interno di una conversazione, non solo all’ultimo. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di selezionare qualsiasi emoji come reazione. Ma non è tutto.

Musk ha annunciato che Twitter lancerà prossimamente i messaggi diretti DM criptati. Questo rappresenta un notevole passo avanti per quanto riguarda la privacy, poiché i messaggi criptati non saranno accessibili neppure all’azienda stessa.

Nel 2018, Twitter ammise che un bug aveva consentito a sviluppatori di app di terze parti di accedere a determinati messaggi diretti degli utenti, quindi la novità mette la piattaforma al riparo da eventuali problematiche simili in futuro.

Quel che più potrebbe interessare gli utenti, però, non è ancora disponibile nell’aggiornamento. Musk ha rivelato che Twitter sta lavorando su una nuova funzionalità di chat vocale e video, che in base alla descrizione offerta da Musk sembra funzionerà in modo simile a FaceTime.

Il CEO dell’azienda ha spiegato che gli utenti potranno effettuare chiamate utilizzando il proprio username “a chiunque su questa piattaforma, così da poter parlare con persone in tutto il mondo senza dover fornire loro il proprio numero di telefono”.

Attualmente, Twitter consente agli utenti di comunicare vocalmente in tempo reale tramite Twitter Spaces, ma quest’ultimi “spazi” sono pubblici e destinati alle chat di gruppo. Dunque, la futura funzionalità sarà la prima volta che Twitter cercherà di competere con altre piattaforme di chiamate audio e video online.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023