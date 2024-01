XGIMI Aladdin è il proiettore lampadario speaker che trasforma la casa al CES 2024

Le ultime tecnologie XGIMI sono in mostra al CES 2024: saranno implementate nei video proiettori della gamma 2024 del costruttore a partire dai modelli Aladdin e Horizon Max annunciati e mostrati per la prima volta a Las Vegas.

Con l’arrivo sul mercato previsto per la fine del 2024, Horizon Max è il primo proiettore smart a lunga gittata al mondo certificato IMAX Enhanced, che porta l’immagine e il suono caratteristici di IMAX direttamente a casa. La certificazione IMAX Enhanced, finora esclusiva per proiettori di fascia alta, sottolinea l’impegno di XGIMI nel fornire un intrattenimento inclusivo di livello superiore.

Il proiettore con pilota automatico

La nuova tecnologia ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) di XGIMI utilizza miglioramenti hardware e software per rendere ancora più facile e smart l’utilizzo dei proiettori. In Horizon è presente un sensore 3D con tecnologia ToF a tempo di volo per rilevare lo spazio circostante e le pareti dove proiettare, in abbinamento a una base dotata di gimbal motorizzato dal funzionamento completamente automatizzato, controllato via software.

In pratica Horizon Max va oltre i sistemi di proiezione tradizionali individuando automaticamente la migliore posizione di proiezione sulla parete e memorizzando le impostazioni per pareti specifiche, offrendo agli utenti un livello di comodità mai visto prima.

Gli utenti possono utilizzare Horizon Max per il gioco su un lato della stanza e godersi film dall’altro, il proiettore farà una transizione senza soluzione di continuità quando sarà spostato tra le pareti, adattando automaticamente le sue impostazioni software e hardware per ottimizzare l’esperienza per ciascuna attività.

Non occorre più perdere tempo per individuare posizione e impostazioni quando si installa il proiettore e anche quando lo si sposta per usarlo altrove, eliminando prove e tentativi dei proiettori tradizionali.

Qualità dell’immagine cinematografica

Con Horizon Max il costruttore promette una qualità dell’immagine straordinaria grazie alla tecnologia della doppia sorgente luminosa Dual Light 2.0 aggiornata: integra un triplo laser per un’estesa gamma colori e una luce fosforica per migliorare eventuali imperfezioni prodotte dal triplo laser.

La tecnologia Dual Light 2.0 offre gamma cromatica e accuratezza colori elevati, luminosità di 3.100 ISO Lumens, rapporto di contrasto di 2000:1. Si tratta del proiettore più luminoso del marchio, con un aumento del 35% rispetto al precedente Horizon Ultra. Nel 2024, XGIMI integrerà le sue tecnologie aggiornate Dual Light 2.0 e ISA 5.0 su un numero maggiore di modelli della sua linea, compresi proiettori portatili e domestici.

XGIMI Aladdin è proiettore, speaker e lampadario tutto in uno

Al CES, XGIMI presenta anche Aladdin, un dispositivo innovativo che fonde una lampada da soffitto smart, un proiettore di alta qualità e altoparlanti connessi per ottimizzare gli spazi in casa. Offrendo un’esperienza cinematografica fino a 100 pollici sulle pareti, direttamente dal soffitto, Aladdin risolve i problemi dei proiettori tradizionali, eliminando preoccupazioni come ingombro, blocco della visuale e abbagliamento, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente senza compromettere lo spazio a terra.

Grazie al suo posizionamento strategico al posto del lampadario e un elevato rapporto di proiezione di ben 0,7:1 Aladdin trasforma senza sforzo qualsiasi spazio in una sala multimediale.

Il design moderno di Aladdin offre la stessa installazione senza ostacoli di un normale lampadario a soffitto, ma fornisce agli utenti un proiettore ricco di funzionalità e un altoparlante smart Harman Kardon. Questo elimina la necessità di installazioni complesse nel soffitto e consente ad Aladdin di integrarsi senza sforzo nell’arredamento domestico.

Oltre agli utilizzi tipici del proiettore, XGIMI Aladdin offre sfondi dinamici immersivi, libri interattivi per bambini a grandezza naturale e suoni ambientali rilassanti per la notte. È stato selezionato come vincitore del premio CES Innovation 2024 per il suo design oltre che per la funzione trasformativa nella smart home: il lancio di questo dispositivo è previsto inizialmente per giugno 2024 in Giappone.

Innovazioni strategiche XGIMI con MediaTek e Google TV

A Las Vegas il costruttore annuncia una nuova collaborazione strategica con MediaTek e Google TV: XGIMI impiega i chip MediaTek nella sua linea di prodotti premium. La nuova alleanza mira a promuovere un’esperienza di intrattenimento domestico più diversificata e coinvolgente, con novità che verranno svelate nei prossimi mesi.

