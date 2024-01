Vision Pro, batteria offre fino a 2 ore e mezza di riproduzione video 2D

Annunciando ufficialmente la data a partire dalla quale sarà disponibile Vision Pro, il suo visore di Realtà Virtuale / Realtà Mista, Apple ha fatto sapere anche che la batteria esterna supporta “fino a 2,5 ore di riproduzione video 2D”, mezz’ora in più rispetto a quanto possibile nell’utilizzo generico con una singola carica.

Questa informazione è riportata nella pagina dedicata al visore sul sito Apple, riferendo che il dato relativo alle 2,5 ore con la riproduzione video 2D è basato su test in un generico ambiente usando contenuti 2D acquistati con l’app Apple TV. ”

Vision Pro, lo ricordiamo, permette di fonde i contenuti digitali con il mondo fisico; va oltre i limiti dei tradizionali monitor, offrendo un’interfaccia pienamente tridimensionale controllabile dagli occhi, dalle mani e dalla voce dell’utente. visionOS, il sistema operativo di Vision Pro, permette all’utente di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio.

Non mancano opzioni per visualizzare in tutto l’ambiente film e video, guardando contenuti 2D con l’impressione di essere all’interno di in cinema.

È la prima volta che Apple riferisce di 2,5 ore di riproduzione video in 2D; in precedenza il battery pack esterno è stato indicato genericamente come in grado di offrire fino a 2 ore di ricarica. Dalla pagina che descrive il dispositivo Apple ha rimosso l’indicazione che in precedenza riferiva della possibilità di usare il visore durante la carica (collegato a una fonte di alimentazione esterna).

Da giugno dello scorso anno Apple metta a disposizione degli sviluppatori kit di sviluppo software che consentono di creare app dedicate per il visore; sono attese app di tutti i tipi; Apple parla di una classe completamente nuova di app di spatial computing in grado di sfruttare l’infinto potenziale di Vision Pro e rendere ancora più sfumato il confine fra contenuti digitali e mondo fisico.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.