Belkin Stand Pro è la base motorizzata che ruota iPhone per seguirti

Il primo supporto motorizzato con inseguimento automatico del soggetto inquadrato certificato da Apple è arrivato: si chiama Belkin Auto-Tracking Stand Pro with DockKit ed è per l’appunto una stazione di ricarica che ha la particolare capacità di mantenere il soggetto al centro dell’inquadratura indipendentemente dal fatto che resti fermo o gli giri intorno.

Ci riesce perché il braccio sul quale viene fissato iPhone è in grado di inclinarsi e ruotare su se stesso grazie all’ausilio di un sistema governato da un motorino elettrico, mentre per quanto riguarda la parte “intelligente” è alimentato dal framework DockKit progettato appositamente da Apple per questo scopo.

L’azienda ne aveva fatto cenno lo scorso giugno durante la WWDC 2023 quando, nel presentare iOS 17, aveva annunciato anche il nuovo framework; e fu proprio in quell’occasione che venne messa in mostra questa tecnologia attraverso il dock di Belkin, annunciato pubblicamente soltanto in questi giorni durante la fiera di Las Vegas.

Non è il primo al mondo, e neppure il più economico, tuttavia al momento è il primo e unico ad usare l’SDK di Apple. Ciò gli permette di funzionare con qualsiasi applicazione, anche sviluppate da terzi, dalla più comune app Fotocamera di Apple a quelle per le videochiamate come FaceTime, Zoom, Skype, Teams e via dicendo.

Caratteristiche tecniche

Il funzionamento è analogo a quello del DJI Osmo Pocket 3, ma qui la videocamera è quella di iPhone. Funziona con tutti i modelli, da iPhone 12 in poi, e grazie all’accoppiamento via NFC riconosce poi tutte le fotocamere, sia quelle posteriori che quella anteriore, indipendentemente dall’orientamento del telefono, che può quindi essere agganciato sia orizzontalmente che verticalmente.

Il braccio come dicevamo è motorizzato e può ruotare di 360 gradi sull’asse principale, mentre la piastra sul quale si aggancia magneticamente iPhone (tramite MagSafe) si può inclinare elettricamente di massimo 90 gradi.

Il sistema è alimentato da una batteria che promette fino a 5 ore di funzionamento con una sola carica, perciò si può usare anche in contesti all’aperto o lontani da una presa di corrente; tuttavia se si collega il cavo, il supporto è anche in grado di sfruttare l’aggancio MagSafe per ricaricare iPhone a 15 Watt.

Sulla base è presente un indicatore LED che si accende per segnalare che il tracciamento è attivo. Pigiando il pulsante posto sotto quest’ultimo è possibile disattivare il tracking, evitando così che il telefono insegua il suo proprietario ad esempio quando si usa il supporto solo per ricaricarlo.

A cosa serve

Un supporto come questo ovviamente non si acquista soltanto per ricaricare iPhone, ma soprattuto per metterne a frutto la tecnologia incorporata. Il tracciamento infatti permette di partecipare a una videochiamata mentre ci si sposta all’interno di una stanza, oppure di registrare una video-ricetta spostandosi da una parte all’altra della cucina e situazioni di questo tipo.

Belkin Stand Pro, disponibilità e prezzo

Anche perché come dicevamo non costa poco: al momento soltanto chi risiede negli Stati Uniti può preordinarlo sul sito ufficiale a 179,99 $, ma nel momento in cui scriviamo non è indicata una data di commercializzazione. Prossimamente dovrebbe arrivare anche in Italia, ma per ora non abbiamo indicazioni in merito.

Belkin ha già approfittato della fiera di Las Vegas per annunciare anche i suoi nuovi accessori di ricarica wireless Qi2. Se volete scoprire tutte le novità del CES 2024 non dovete far altro che accedere a questa sezione del nostro sito; se invece siete interessati agli annunci tech più importanti delle fiere del momento, questa è la sezione del nostro sito che fa al caso vostro.