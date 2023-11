Samsung avrà la sua AI generativa con Gauss

Samsung è l’ennesimo big del mondo IT a dedicare risorse all’IA generativa, e il nome che l’azienda sudcoreana ha assegnato alla sua tecnologia è “Gauss“, denominazione che è un omaggio a Johann Friedrich Carl Gauss, il geniale matematico, astronomo e fisico tedesco, che ha dato contributi determinanti in analisi matematica, teoria dei numeri, statistica e molti altri campi ancora.

Il matematico tedesco è noto, tra le altre cose, per la distribuzione gaussiana nella teoria della probabilità, spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio, alla base di molti lavori che hanno portato al machine learning e di ricerche che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Non sono noti i dettagli di cosa l’IA di Samsung è o sarà in grado di fare. Nel blog aziendale si riferisce che è prevista l’integrazione di tre funzionalità-chiave in futuri prodotti consumer. La prima funzionalità è Samsung Gauss Language, un LLM (Large Language Mode) per l’esecuzione di task di IA generativa che hanno a che fare con i testi, inclusa la traduzione di documenti, funzionalità di “sunto automatico” e generazione di messaggi di posta elettronica. Secondo l’azienda sudcoreana, il Gauss Language permetterà inoltre di migliorare le funzionalità di controllo vocale dei suoi prodotti.

“Gauss Code” è il secondo componente del triunvirato dedicato all’IA: è un generatore di codice dedicato allo sviluppo software in-house che promette di velocizzare lo sviluppo, consente di generare “test case” e descrivere codice.

L’ultimo componente del gruppo è “Gauss Image: funzionalità sulla falsariga di Midjourney o DALL-E che potremmo vedere su futuri dispositivi per creare immagini partendo da prompt di testo o trasformare immagini in bassa risoluzione in immagini in alta risoluzione.

Samsung promette di tenere conto di funzionalità di sicurezza, senza tralasciare aspetti legati alla privacy nella raccolta di dati e con lo sviluppo di modelli dedicati, tenendo conto di princìpi etici.

L’IA Gauss è attualmente sfruttata internamente da Samsung e primi probabili esempi di utilizzo si vedranno con i nuovi dispositivi in arrivo.

