Xiaomi Smartphone 14 già in offerta con Watch 2 Pro in regalo su Amazon

Presentato da pochissimo, Xiaomi 14 è già in offerta su Amazon con il bundle che regala Watch 2 Pro. Potete acquistarlo direttamente da questo indirizzo con ben 300 euro di sconto.

Xiaomi 14 è, probabilmente, il più potente degli smartphone compatti, con specifiche tecniche al top. Propone uno schermo da 6,36 pollici, un pannello C8 AMOLED sviluppato in collaborazione tra Xiaomi e TCL. Questo offre una luminosità di picco leader nel settore di 3.000 nit, nonché una densità di pixel comune di 460 ppi e un tasso di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz. Il dispositivo è dotato anche di una batteria da 4.610mAh con ricarica rapida cablata da 90W e ricarica wireless rapida da 50W.

Per quanto riguarda l’audio, è disponibile un set a 4 microfoni, ottimo sulla carta per la cancellazione del rumore nelle chiamate telefoniche, e altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Non rinuncia alla impermeabilità, vanta infatti una certificazione IP68.

Al suo interno il processore Snapdragon 8 Gen 3 con click a 3.3GHz, affiancato da una configurazione di 12GB di RAM e 512 di memoria ROM.

Quanto a livello multimediale, lo smartphone propone sul retro un set con tripla fotocamera Leica da 50Mpx che offre splendide immagini ad alta risoluzione in tutte le condizioni di illuminazione.

Sebbene il prezzo di listino non sia troppo clemente, su Amazon si acquista già in offerta. Il bundle con Watch 2 Pro in regalo, infatti, è in sconto di 300 euro.

Per acquistare Xiaomi 14 con Watch 2 Pro in regalo cliccate direttamente a questo indirizzo.