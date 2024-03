Auto cinesi e sicurezza, scatta indagine USA

Le auto odierne sono «costantemente connesse» con i telefoni dei conducenti, con gli altri veicoli, con le infrastrutture americane e con i loro produttori, senza considerare il fatto che le più moderne usano persino tecnologie come l’assistenza alla guida che devono ancora essere regolamentate del tutto: quanto basta per far scattare l’indagine negli Stati Uniti, col governo americano preoccupato da quel che potrebbe fare un governo avversario qualora dovesse usare i dati raccolti in modo sbagliato.

I dati nel mirino

E parliamo di una montagna di informazioni sensibili: i veicoli connessi infatti usano con regolarità le telecamere e i sensori «per registrare informazioni dettagliate sulle infrastrutture statunitensi; interagiscono direttamente con le infrastrutture critiche; e possono essere pilotati o disabilitati da remoto» avvisa la Casa Bianca.

La paura è che questi veicoli, per via della loro natura «vulnerabile» (nessun sistema informatico, per quanto protetto, è immune da possibili accessi indesiderati o furto di dati), possano perciò costituire una «nuova minaccia» per il paese tanto da mettere potenzialmente a rischio la sicurezza nazionale.

Il Dipartimento del Commercio condurrà le indagini. Non accadeva dall’era Trump, quando per motivi sempre legati alla sicurezza nazionale, si bandiva Huawei dal paese.

Cosa preoccupa

Va detto che sulle strade statunitensi circola ancora un numero abbastanza esiguo di auto costruite in Cina, che invece stanno gradualmente spopolando in Europa. Ma più delle auto elettriche a destare la preoccupazione dell’America sono le telecamere, i sensori e i software utilizzati nelle auto, che sono appunto finiti al centro delle indagini.

«La Cina è determinata a dominare il futuro del mercato automobilistico, anche attraverso l’uso di pratiche sleali» accusa il presidente Joe Biden, temendo che i dati raccolti dai veicoli in circolazione negli USA possano essere inviati alla Repubblica popolare cinesi e impiegati per scopi che possano mettere in pericolo la sicurezza della nazione. «Non permetterò che ciò accada sotto il mio controllo».

