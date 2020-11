Xiaomi Aqara Switch, l’interruttore tutto fare per la casa smart a 10,32 euro in offerta lampo

Una casa intelligente passa certamente da interruttori smart, e non vi è soluzione migliore di quella proposta da Xiaomi Aqara.

Si tratta di un interruttore wireless a basso consumo che può controllare moltissimi apparecchi smart dell’ecosistema Xiaomi, come luci intelligenti, prese, hub, allarmi e molto altro ancora. Al momento si acquista ad un prezzo davvero regalo, circa 10 euro.

E’ realizzato in plastica bianca di alta qualità, di lunga durata, e con uno stile assolutamente minimale e moderno, totalmente bianco. Lo switch Aqara è semplice da utilizzare, massimamente portatile e può controllare molti dispositivi smart Xiaomi.

Si può attaccare al muro, ma anche portare con sé in casa per via delle piccole dimensioni, così da utilizzarlo in qualsiasi stanza. Dotato di connessione wireless ZigBee, il pulsante può essere utilizzato come campanello, pulsante di attivazione/disattivazione di numerose periferiche.

Può accendere o spegnere luci smart, luci notturne, controllare l’hub Xiaomi che funge da allarme, e può essere utilizzato anche come pulsante di chiamata di emergenza, per attivare i sensori di movimento per rilevare intrusi in casa.

Funziona con una batteria a bottone CR2032 di lunga durata, già installata al suo interno, mentre per il primo abbinamento è sufficiente scaricare l’app dedicata per sincronizzare il pulsante con tutti i vari dispositivi compatibili.

Ricordiamo che per il corretto funzionamento deve essere abbinato ad un hub compatibile, che è disponibile in abbinamento con molte periferiche smart: in sostanza, l’hub è la centralina a cui abbinare tutte le periferiche smart compatibili in casa, compreso questo interruttore multifunzionale.

Il pulsante ha dimensioni davvero contenute in 45 x 45 x 13mm e pesa appena 33 grammi, quindi facilmente trasportabile, anche in tasca. Al momento lo acquistate in offerta lampo a 10,32 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.