Xiaomi Care è l’assicurazione supplementare ma non per tutti

Che Xiaomi si sia spesso ispirata ad Apple non è un mistero, non solo per il suo hardware, ma anche per il software: adesso, però, proprio come la Mela, il colosso della tecnologia cinese ha deciso di lanciare il proprio servizio di protezione assicurativa, che on poteva che chiamare Xiaomi Care.

Per fortuna dei milioni di possessori di un dispositivo Xiaomi, il servizio arriverà anche in Italia. Xiaomi ha ufficialmente lanciato Xiaomi Care, il nuovo programma di protezione assicurativa disponibile, oltre che in Italia, anche in Germania, Francia e Spagna. Questo servizio, come facilmente intuibile, offrirà agli utenti di smartphone Xiaomi una copertura estesa, con due opzioni assicurative disponibili.

La prima è il pacchetto Danni Accidentali, che fornirà una copertura di 24 mesi per danni accidentali, permettendo fino a due richieste di riparazione ogni 12 mesi e una richiesta di sostituzione o rimborso nell’arco di 24 mesi.

Da notare che in caso di sinistro è prevista una franchigia a carico dell’utente, pari a un massimo di 165 euro per i prodotti con un prezzo originale di acquisto compreso tra 1.701 euro e 2.100 euro, che va a decrescere in base al listino originale del dispositivo.

Il secondo pacchetto disponibile, oltre ai danni accidentali, include anche la copertura contro il furto. Questo pacchetto consentirà due richieste di riparazione ogni 12 mesi e una richiesta di sostituzione o rimborso per il dispositivo rubato o danneggiato entro 24 mesi.

Rimane esclusa dalla copertura furto lo smarrimento e i furti senza scasso, mentre la franchigia massima è di 290 euro per i dispositivi con prezzo originale tra 1.701 euro e 2.100 euro. Anche in questo caso la cifra scende al calare del prezzo di listino del prodotto.

Cristina Caricato, responsabile delle relazioni pubbliche di Xiaomi per l’Europa occidentale, ha sottolineato che Xiaomi Care è stato creato per offrire una maggiore serenità ai clienti, garantendo una protezione affidabile per i dispositivi.

I dispositivi Xiaomi e POCO, noti per la loro durabilità e per gli aggiornamenti software a lungo termine, sono pensati per durare nel tempo. Tuttavia, imprevisti possono verificarsi, e i pacchetti Danni Accidentali e Furto offrono la sicurezza di poter riparare o sostituire il dispositivo presso i centri assistenza Xiaomi, con la possibilità di prenotare la riparazione tramite l’app “portale eClaim” direttamente da casa

Quali dispositivi saranno supportati

Il programma Xiaomi Care è disponibile per i dispositivi Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 e POCO F6 Pro.

