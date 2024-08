iPhone SE 2025 avrà il fulmine dei modelli top

Pubblicità

Apple Intelligence è stato uno degli elementi chiave della scorsa WWDC 2024, anche se al momento l’unico modo per poterne beneficiare sembra essere la linea di iPhone 15 Pro (qui le differenze e novità del prossimo in arrivo), ma la situazione cambierà presto, naturalmente, con l’arrivo della serie di iPhone 16, che supporterà certamente AI.

Potrebbe esserci, però, una gradita sorpresa: anche iPhone SE 4 2025 di quarta generazione potrebbe supportare l’intelligenza artificiale di Apple. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg, che senza mezzi termini ha ipotizzato l’arrivo del prossimo iPhone SE 4 o di quarta generazione “già all’inizio del 2025”, dotato di AI. Se ciò fosse vero, il terminale più economico della Mela potrebbe cannibalizzare altri modelli più costosi.

iPhone SE è sempre stata considerata come l’opzione economica per entrare nel mondo degli smartphone Apple, anche se ultimamente in effetti ha perso mordente per via del design piuttosto datato, basato sull’ormai risalente iPhone 8.

Tuttavia, il prossimo iPhone SE 2025 dovrebbe avere un design simile ad iPhone 14 (anche se un particolare potrebbe renderlo simile ad iPhone 16) e se dovesse anche supportare l’AI, è facile comprendere come potrebbe presto diventare il punto di riferimento per molti. Rimane da vedere, però, se il terminale entry level riuscirà a contenere il listino.

Lo smartphone, ricordiamo, dovrebbe perdere il tasto Home dei telefoni pre-iPhone X, e potrebbe persino avere uno schermo OLED da 6,1 pollici. Considerando che le funzionalità AI di Apple non possono essere eseguite sull’iPhone 15 perché non è abbastanza potente, sembra proprio che il prossimo iPhone SE sarà tra i più moderni e potenti della gamma.

L’iPhone 16, che dovrebbe essere annunciato a breve, manterrà comunque altri vantaggi, come la doppia fotocamera e il pulsante di azione del 15 Pro, che non sono invece previsti per l’iPhone SE 4. Certo, in molti potrebbero obiettare che quest’ultima funzionalità non conta molto.

Ed allora, solo la fotocamera potrebbe restare come punto di principale differenza tra i modelli della gamma standard di iPhone 16 e il prossimo iPhone SE 4, come tutti i suoi predecessori, è previsto sempre con un solo obiettivo.

Alcuni CAD hanno già svelato in passato il design di questo terminale. Date uno sguardo da vicino partendo da qui. Per tutto quello che c’è da sapere sui prossimi iPhone 16 Pro rimandiamo i lettori a questo articolo di macitynet.