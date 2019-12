Xiaomi FIMI PALM, il gimbal con camera clone del DJI Osmo Pocket costa 160 €

E alla fine arrivò dalla Cina anche il vero clone del DJO Osmo Pocket. Prende il nome di FIMI PALM, e mette nel palmo delle vostre mani una piccola camera 4K stabilizzata ad un prezzo davvero conveniente: solo 160 grazie a questa interessante promozione. E’ possibile acquistarlo con un acconto di 9 euro, che l’attuale promo prevendita trasforma in 18 euro.

Il prezzo totale dell’oggetto è poi di circa 160 euro, e per tale cifra si potranno mettere le mani si una camera che si accende in soli 3 secondi, con touchscreen incorporato e il joystick a 5 vie per riprendere la scena in modo completo, potendo controllare in modo flessibile il gimbal e la fotocamera integrata. L’utente non avrà bisogno di altri strumenti aggiuntivi, avendo nelle mani tutto quel che serve per diventare veri e propri video amatori.

Dotata di una porta USB-C, la camera supporta la ricarica rapida e il trasferimento dei file. Inoltre, grazie all’ingresso per viti standard da 1/4″ supporta una varietà di accessori, tra cui estensioni e treppiede. Tutti questi rendono il PALM un must-have per la registrazione on the road.

Il corpo ha dimensioni davvero piccole, pari a 30,5 x 22,7 x 127,0 mm e pesa solo 120 grammi. Il design leggero non rinuncia ovviamente a caratteristiche d’eccezione, come la stabilizzazione meccanica grazie ad un gimbal a 3 assi, per fornire dei video stabilizzati, privi di alcun tremolio. Propone un obiettivo ultra grandangolare da 128°, consente di registrare video 4K UHD a 100Mbps e ha una durata della batteria di 240 minuti.

Grazie al supporto Wi-Fi e Bluetooth, PALM può essere collegato allo smartphone per godere dell’anteprima su schermo, e per avere un controllo della camera ancor più profondo.

Tra le tante modalità di registrazione quella tracciamento, che è in grado di riconoscere volti umani e seguire automaticamente le persone. Oppure, è possibile toccare su un soggetto sul touchscreen per mantenerlo al centro della ripresa.

FIMI PALM, sebbene molto economico, non rinuncia nemmeno al microfono integrato, anche se è possibile collegare un microfono esterno tramite jack da 3,5mm e alla possibilità di girare video creativi, grazie alle modalità timelapse, motionlapse, hyperlapse, super hdr, e altre ancora. Il flusso video, peraltro, può anche essere goduto in anteprima sul piccolo display da 1,22 pollici con risoluzione 240 x 240.

