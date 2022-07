Xiaomi Mi 360, la camera di sicurezza 2K a 360 gradi solo 36 euro

Offerta da non perdere per la Xiaomi Mi 360, la video-fotocamera wireless di sicurezza con campo di visione a 360° e risoluzione 2K, adesso in sconto a 36 euro. Clicca qui per acquistarla.

La Xiaomi Mi 360 eredita dal modello Home precedente la sua forma e la capacità di girare a 360 gradi, così da poter coprire un’intera stanza. Ha una risoluzione a 2K ed è dotata di obiettivo con apertura F/1.4 per massimizzare la luminosità delle riprese. Include anche un sensore ad infrarossi che permette una visione anche al buio in due colori.

La webcam ha un guscio antiurto ed include all’interno un silenzioso doppio motore, che consente una rotazione orizzontale di 360° e in verticale fino a 118°, per consentire un ampio raggio di ripresa nell’ambiente all’interno del quale verrà posizionata. Peraltro, è dotata di rilevamento automatico umano, così da poter identificare chi sta passando davanti al sensore, evitando così falsi allarmi.

Offre la possibilità di effettuare chiamate vocali bidirezionali in tempo reale, così da poter ascoltare cosa succede in casa, ma anche di interloquire con chi è all’interno delle mura domestiche. Naturalmente, si controlla e gestisce tramite l’app Mi Home di Xiaomi, quindi vi sarà la possibilità di vedere cosa accade in casa anche da remoto, potendo abilitare gli avvisi nel caso in cui l’occhio della camera dovesse rilevare qualche movimento o suono sospetto.

Gode di tre diversi metodi di archiviazione. Tramite scheda di memoria fino a 32 GB, tramite archiviazione in rete, o anche tramite cloud: da notare che 7 giorni di archiviazione cloud sono gratuiti.

La videocamera Xiaomi Mi 360 solitamente ha un listino di 39 euro, ma al momento costa 36,99 euro. Eppure, applicando il codice sconto GOBOO202 si otterranno ulteriori 2 euro di sconto, così da pagarla appena 34.99. La camera viene spedita dalla Spagna, quindi consegne rapide e niente sorprese di oneri doganali.

