Shopify mostra magia e potenza della realtà aumentata Apple

Shopify offre una spettacolare dimostrazione della potenza e anche della magia della realtà aumentata di Apple: sfruttando le API RoomPlan di Apple, introdotte durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022, è sufficiente che l’utente effettui un singolo tap o un click per rimuovere in un colpo solo tutti i mobili presenti in una stanza.

Non si tratta di un’app Apple, bensì di risorse e strumenti riservati ai programmatori: RoomPlan è una API a cui gli sviluppatori possono attingere per fornire le sue funzionalità come parte delle proprie app. Il colosso di Cupertino ha anticipato che i rivenditori possono utilizzare le API RoomPlan per mostrare ai clienti come apparirebbero mobili, oggetti e altro ancora nella loro casa.

Lots of interest in this “reset button” for your room we built @Shopify that uses @apple’s new #RoomPlan API. Here’s how we built it… 👇 🧵1/12 pic.twitter.com/YdNP1vebVW — Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022

Ricordiamo che IKEA con la sua app offre già da anni la possibilità di scegliere dal suo catalogo i mobili e i complementi d’arredo desiderati per vederli poi in realtà aumentata all’interno della stanza e della casa dell’utente. Ma Apple spinge sempre oltre e verso nuove funzioni, perché le API RoomPlan sfruttano la tecnologia LIDAR.

Shopify dimostra un modo in cui può adottare l’API all’interno della propria app per lo shopping di mobili. Oltre a consentire alle persone di vedere come potrebbe essere un divano vicino alla finestra, può anche ripulire la stanza in modo che gli utenti possano iniziare con una tabula rasa. Una soluzione molto simile a quella già mostrata da IKEA nel mese di giugno.

In una serie di tweet Russ Maschmeyer di Shopify chiama la funzione “Space Eraser” e la descrive come un “pulsante di ripristino”. “Space Eraser modella gli spazi in alta fedeltà”, ha continuato, “catturando gli oggetti che definiscono la stanza, le loro dimensioni, posizione, orientamento…”.

Live pixel data combines with LiDAR depth data to enable a lifelike digital twin of your room that can be overlaid onto your real space using AR and then edited digitally… [3/12] pic.twitter.com/3Nu1ph0aXz — Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022

“I dati dei pixel in tempo reale si combinano con i dati di profondità LiDAR per abilitare un gemello digitale realistico della tua stanza che può essere sovrapposto al tuo spazio reale utilizzando l’AR e quindi modificato digitalmente” afferma Maschmeyer. “Con una stanza vuota, gli acquirenti possono ora scorrere i set di stanze che sfruttano l’orientamento dei mobili esistenti per sistemarsi automaticamente”.

La demo di Shopify non è un’app finita e la società non ha annunciato quando verrà rilasciata: è certo che grazie alle API RoomPlan di Apple arriveranno funzioni in realtà aumentata ancora più avanzate e spettacolari.