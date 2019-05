Xiaomi Mi Airdots, in offerta da non perdere le cuffie true wireless di Xiaomi

Offerta da non perdere per le Xiaomi Mi Airdots, le cuffie auricolari low cost del brand cinese, che possono rappresentare una buon acquisto se si è alla ricerca di un’alternativa economica alle più costose Apple AirPods, senza dover rinunciare del tutto alla qualità.

Le caratteristiche delle ormai popolari AirDots sono note: in questo caso il marchio cinese ha deciso di discostarsi dal prodotto di Apple puntando su caratteristiche ed uno stile differente. Esteticamente infatti le AirDots sono molto differenti dalle AirPods: la coppia di cuffie auricolari abbraccia un look più compatto rispetto a quello allungato del prodotto di Apple.

La differenza più significativa è però nell’auricolare stesso, in questo caso di tipologia in-ear, laddove Apple continua a puntare su una conformazione half-in-ear. Dotate di tecnologia di connessione Bluetooth 5.0, le AirDots di Xiaomi includono una batteria da 40mAh per auricolare che assicura fino a 4 ore di autonomia; sarà possibile poi ricaricarle nell’apposita custodia circa 3 volte, per un totale di circa 12 ore di ascolto.

includono infine i comandi touch a sfioramento ed un doppio microfono con soppressione del rumore, che facilita l’utilizzo in conversazione, per le telefonate o le conference call.

Le Xiaomi Mi Airdots sono in vendita online in offerta al prezzo di circa 31 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.