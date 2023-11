Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro, Homekit da scrivania in sconto a 59,99 €

Una straordinaria lampada intelligente quella proposta da Xiaomi sotto al nome di Mi Smart LED Desk Camp Pro. Dal design davvero minimale, moderno e accattivante, solitamente ha un costo di 99,99 euro, ma al momento su Amazon viene proposta a 59,99 euro, direttamente a questo indirizzo.

Questa lampada è progettata per illuminare e abbellire gli ambienti. La Mi Smart LED Desk Lamp Pro offre ampie opzioni di regolazione, con diverse modalità di illuminazione e temperature regolabili da 2500 a 4800 K.

Dotata di tre giunti regolabili, consente di orientarla in alto e in basso, a sinistra e a destra, in avanti e indietro. Sottoposta a rigorosi test, garantisce un’illuminazione 3D completa su un’area di 1,2 m2, coprendo l’intero tavolo con un’intensità che varia da 578 a notevoli 14.220 lux.

La Mi Smart LED Desk Lamp Pro è dotata anche di una funzione timer per mantenere la concentrazione durante il lavoro. La lampada segnalerà la fine del periodo spegnendosi e riaccendendosi gradualmente. Questa modalità di messa a fuoco riduce la quantità di luce blu proveniente dagli schermi elettronici che raggiunge gli occhi, garantendo una protezione visiva e un miglioramento dell’efficienza lavorativa.

Compatibile con HomeKit, è possibile richiedere a Siri di regolare l’intensità luminosa secondo le proprie preferenze.

Xiaomi afferma che la durata utile della lampada LED è di 25.000 ore. Se il prezzo originale è di 100 €, grazie al Black Friday la potrete acquistare a 59,99 euro direttamente su Amazon a questo indirizzo.