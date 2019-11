Xiaomi Mijia Pro, il monopattino elettrico con 45 Km di autonomia a soli 417 euro

Se non avete mai comprato un monopattino elettrico e se state pensando che è la soluzione adatta per la vostra micro-mobilità personale, è il momento giusto: Xiaomi Mijia Pro è al momento scontato a circa 417 euro.

Questo monopattino può arrivare ad una velocità di 25 km/h o 15 km/h in modalità eco. Rispetto al modello che sostituisce è in grado di trasportare l’utente fino a 45 Km di distanza con una sola carica.

Inoltre gode di protezione IP54, pesa circa 14,2 Kg batteria da 18.650 mAh compresa, ed integra un motore con potenza di 300 W che gli consente di scalare anche salite con pendenza massima di 12 gradi. La batteria sopporta fino a 500 cicli fino ad almeno il 70% della capacità e si ricarica in circa 8-9 ore.

Tra le altre caratteristiche, propone un sistema di frenata E-ABS anti – bloccaggio e può trasportare un peso fino a 100 Kg. Ha inoltre un’altezza compresa tra i 120 e i 200 centimetri e gode di un display a LED sul manubrio che fornisce le informazioni sulla marcia.

E’ dotato poi di luce frontale, luci di stop e telaio pieghevole. Le ruote sono da 8 1/2 pollici, dimensione standard presente anche nel modello precedente.

Per chi volesse acquistarlo, il Xiaomi Mijia Pro è disponibile in offerta lampo su GearBest al prezzo di 417 euro circa cliccando su questo link. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.