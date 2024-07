Lixada è il robot che vi pulisce il fondo della piscina, costa soli 129 euro

Pubblicità I robot per le pulizie domestiche sono ormai all’ordine del giorno. Pure c’è una categoria di periferiche più di nicchia, ma ugualmente utili, se non di più. Stiamo parlando dei robot che puliscono il fondo della piscina in totale autonomia, impresa alquanto ardua da svolgere manualmente. Lixada è il robot che con appena 129 euro vi permette di avere un fondale sempre cristallino. La pulizia della piscina diventa semplice ed efficiente con il nuovo pulitore automatico ricaricabile, un dispositivo innovativo che elimina la necessità di cambiare l’acqua della piscina durante la pulizia. Questo pulitore è alimentato da una batteria interna, evitando così l’ingombro dei cavi e offrendo una maggiore comodità d’uso. Al termine del ciclo di pulizia, si sposta automaticamente verso il bordo della piscina per un facile recupero. Questo particolare pulitore cattura e rimuove sporco, detriti, alghe e sabbia che si depositano sul fondo, lasciando la piscina sempre cristallina. Grazie al design senza fili, non ci saranno ingombranti tubi cui prestare attenzione, niente cavi disordinati con il rischio che si aggroviglino. Dotato di una batteria da 5200mAh, il pulitore può funzionare fino a 130 minuti con una carica completa. Il design leggero contiene il peso in soli 2,7 kg, permette a chiunque di estrarre facilmente il pulitore dall’acqua e pulire il filtro con un semplice risciacquo. E fatto prevalentemente in plastica, lavora con una potenza di 28W e la sua batteria interna si ricarica in circa 3 ore. E’ in grado di pulire una superficie massima di circa 100 metri quadrati, con una capacità di filtrazione massima di 150CFT/ora. Propone, inoltre, una velocità di movimento di circa 17 metri al minuto, ovviamente dotato di impermeabilità IPX8. Può lavorare con una temperatura dell’acqua compresa tra gli 8 e i 37 gradi e può scendere fino ad una profondità di 3 metri. Le dimensioni sono davvero contenute, pari a 33x29x17 cm, così come anche il prezzo, che al momento è di 129,99 euro, con uno sconto del 54%. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo, con spedizioni da magazzini europei, quindi consegne rapide e senza spese di dogana. Tra i metodi di pagamento, ricordiamo, è accettato pure PayPal.

