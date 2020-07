Xiaomi Moyu, ecco la mini lavatrice smart portatile che si infila anche in valigia

Xiaomi Moyu ha lanciato una particolare lavatrice pieghevole portatile che potrebbe fare la gioia di tutti coloro che vorrebbero avere la possibilità di lavarsi i propri capi di abbigliamento ovunque si trovino, comodamente ed in mobilità.

Il dispositivo consiste in due parti: un contenitore a soffietto pieghevole, realizzato in silicone integrato, in grado di deformarsi fino a 6000 volte, ed un cestello, anch’esso pieghevole. La dimensioni sono realmente ridotte tanto da occupare pochissimo spazio ed essere comodamente riposta in una valigia.

Per utilizzarlo è sufficiente estendere il contenitore, inserire il cestello, fissare la mini lavatrice a terra grazie alla ventose e connettere il dispositivo alla corrente. A questo punto basta inserire i capi da lavare, il detersivo e versare l’acqua alla giusta temperatura all’interno della Moyu (in base alle indicazioni dei vostri capi e non superiore ai 60 gradi).

A questo punto basta premere il pulsante di accensione e scegliere il tempo di lavaggio, 5, 10, 15 minuti lavaggio in base alla delicatezza dei capi. Il cestello interno inizierà a roteare simulando il movimento tipico di un lavaggio a mano.

Una volta completato il lavaggio basterà svuotare la lavatrice portatile grazie all’apposito pulsante di drenaggio, posizionandola semplicemente nella vasca da bagno o in un lavandino.

La lavatrice Moyo ha una capacità di lavaggio: lavaggio 0,8 kg, utile per lavare due capi a maniche corte per adulti, 1 set di pigiami per bambini, 6 pezzi di biancheria intima o 1 paio di jeans.

Gadget perfetto per gli amanti dei viaggi, la lavatrice portatile Xiaomi Moyu si acquista a circa 60 euro cliccando su questo link diretto.

