Xiaomi POCO M3 è già in sconto a metà prezzo: lo pagate solo 126 euro

Avete avuto giusto il tempo di pensarci un po’ su, perché Xiaomi POCO M3, presentato il 26 novembre, è già in sconto a meno della metà del prezzo di listino. Solo 126 euro, ma per poche ore salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Il prezzo è particolarmente allettante soprattutto se si tengono in considerazione le specifiche tecniche. Innanzitutto, quel che oggi fa scegliere uno smartphone piuttosto che un altro è la qualità fotografica. Per reggere il confronto con la concorrenza, lo Xiaomi Poco M3 ne incorpora sul retro tre: una, per le fotografie ravvicinate, con lente macro f/2.4 su sensore da 2 MP; la principale, da 48 MP, con lente f/1.79; una terza, per le foto ritratto, con sensore 2 MP e obiettivo con apertura di diaframma pari a f/2.4.

Altra caratteristica degna di nota è lo schermo con tecnologia Dot Drop. Si tratta di un pannello da 6.53″ con risoluzione Full HD+ pari a 2.340 x 1.080 pixel, rapporto d’aspetto di 19,5:9 e una copertura frontale pari al 90,34% dello spazio a disposizione. Ad alimentare il tutto, c’è dentro una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida via USB-C a 18W che promette fino a 583 ore in standby, oppure 40 in chiamata, 196 in ascolto musicale o 17 in riproduzione video.

Il motore è un processore Qualcom Snapdragon 662 con otto core a 2.0 GHz, affiancato da 4 GB di RAM di tipo LPDDR4X. La memoria interna, in questo modello, è da 128 GB ed è di tipo UFS 2.2. Spazio di archiviazione, questo, che può essere aumentato inserendo una microSD fino ad un massimo di 512 GB. C’è poi anche lo spazio per altre due schede SIM.

Xiaomi POCO M3 è dotato di doppio speaker Hi-Res Audio, radio FM, jack audio da 3.5 millimetri, porta a infrarossi per controllare TV, condizionatore ed elettrodomestici tramite app ed un sensore per la lettura delle impronte digitali integrato nel tasto di Standby presente sul lato. Pesa appena 200 grammi e, come detto, è al momento scontato a meno della metà del prezzo di listino.

In pratica se lo comprate adesso su Gearbest, risparmiate il 54%: invece di 273,77 euro lo pagate soltanto 126 euro (risparmiate quindi 147,77 euro). L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.