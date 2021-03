Iliad sorprende con la mega offerta Flash 100 5G

Iliad continua a sorprendere i suoi abbonati e nuovi utenti con la nuova offerta Flash 100 5G, il piano più ricco di traffico dati mensile a prezzo abbordabile introdotto finora dall’operatore. Sottoscrivendola infatti si hanno a disposizione 100GB di traffico dati al mese, senza alcuna limitazione nella velocità, anche per connessioni su reti 5G dove disponibili, il tutto al costo di solamente 9,99 euro al mese.

Come tutti i piani e le offerte iliad anche la nuova Flash 100 5G assicura l’assenza completa di costi nascosti, anche perché con iliad tutti i principali servizi sono già inclusi nel costo mensile, con in più la promessa che non ci saranno mai rimodulazioni, scadenze dell’offerta e nemmeno rincari. Nessuno può prevedere il futuro ma finora, da quando iliad è sbarcata in Italia nel 2018, ha mantenuto parola e impegno presi con gli utenti e non ha mai applicato rimodulazioni o rincari in tutti i piani e offerte introdotti fino a oggi, anche quelli non più proposti da tempo.

Nel momento in cui scriviamo il piano iliad Flash 100 5G richiede l’acquisto una tantum della SIM a 9,99 euro e può essere sottoscritto da nuovi utenti, oltre che dagli utenti che provengono da qualsiasi altro operatore di telefonia mobile. Permette di connettersi in buona parte dell’Italia su reti 4G, mentre per le reti 5G occorre rilevare che al momento iliad è presente solo in aree limitate delle principali città e non supporta ancora ufficialmente gli iPhone 12 5G: con il tempo la copertura e il supporto sono destinati ad ampliarsi.

Come tutti gli altri piani iliad sono inclusi minuti di chiamate vocali e SMS illimitati, validi anche per il roaming in Europa. Quando l’utente si trova in un paese europeo dispone anche di 6GB extra per il traffico dati fuori dall’Italia. A questo si aggiungono chiamate illimitate verso telefoni mobile e fissi in oltre 60 nazioni nel mondo. Il piano iliad Flash 100 5G verrà proposto solo fino al 30 marzo, salvo ulteriori proroghe dell’operatore.

