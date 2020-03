L’app fitness BitGym gratis per #iorestoacasa: correre virtualmente nella natura

L’aiuto per restare in forma durante l’isolamento da coronavirus arriva dalla Silicon Valley: l’applicazione fitness BitGym infatti sarà gratis per due mesi per permettere alle persone di correre virtualmente nella natura pur restando a casa.

Che cos’è BitGym

Il sistema permette a persone di qualsiasi età di esplorare il mondo da casa allenandosi con cyclette, tapis roulant, vogatore o correndo sul posto. Per oltre due mesi, nello specifico fino al 30 maggio, chiunque senta la necessità di allenarsi o semplicemente di muoversi, potrà farlo con il sostegno di scenari filmati in tutto il mondo – ce ne sono oltre 170 e ne vengono aggiunti due nuovi ogni mese – nei quali godersi una passeggiata, pedalata o vogata virtuale col proprio ritmo.

«Appena abbiamo reso BitGym gratuito per chi deve stare a casa per l’emergenza COVID-19, abbiamo visto un notevole picco di utilizzo in Italia, Spagna e Francia» dichiara Alex Gourley, CEO di BitGym «Al momento l’app è disponibile solamente in inglese ma stiamo lavorando incessantemente per tradurla nelle lingue dei paesi in questione».

L’app

BitGym è disponibile come applicazione per smartphone e tablet ed è in grado di trasformare qualsiasi attrezzo cardio in un portale verso percorsi escursionistici come quello del ghiacciaio Perito Moreno in Patagonia, monumenti nazionali come il santuario delle scimmie di Ubud in Indonesia, spiagge e città storiche come ad esempio una passeggiata sotto la Torre Eiffel a Parigi.

La velocità di esercizio è rilevata automaticamente, perciò non c’è bisogno di attrezzature cardio speciali o sensori da integrare (le riprese video avanzano alla velocità di allenamento). L’applicazione funziona con qualsiasi cyclette, tapis roulant, vogatore, ellittica o stepper. E’ sufficiente posizionare il proprio tablet o smartphone su una superficie stabile e cominciare ad allenarsi. I più sportivi potranno avvalersi delle indicazioni degli esperti personal trainer durante questi percorsi.

La promozione

L’abbonamento normalmente ha un costo di 10 dollari al mese, ma come dicevamo è attualmente possibile usufruirne gratuitamente fino al 30 maggio. Per attivarlo, basta seguire le istruzioni presenti sul sito ufficiale.