iPhone 11 è la star in sei mercati chiave nel secondo trimestre

Già a maggio i dati di mercato indicavano iPhone 11 come il singolo modello di smartphone più venduto al mondo, andando così a prendere il posto del precedente iPhone XR: ora sono disponibili nuovi dati e grafici che mostrano come iPhone 11 sia il terminale più gettonato o tra quelli più venduti in assoluto in sei mercati chiave per la multinazionale di Cupertino.

Anche Tim Cook ha parlato del grande successo di questo modello, nonostante blocchi e rallentamento del mercato per la pandemia da Coronavirus, durante l’ultima presentazione dei risultati trimestrali record di Apple. Le vendite e la posizione di Phone 11 nei sei mercati chiave cambia da paese a paese. Per esempio in USA iPhone 11 è primo con il 16% di mercato, seguito da due terminali Galaxy e al quarto posto da iPhone XR con il 5%: al quinto posto c’è iPhone 11 Pro Max con il 4%.

In Regno Unito Apple domina in assoluto la classifica top 5 con ben 4 modelli: iPhone 11, XR, iPhone SE e iPhone 7. In Cina iPhone 11 è il più venduto con il 4% di mercato, seguito da quattro terminali Android nelle prime cinque posizioni. In Germania iPhone 11 è primo con l’11% di mercato, seguito da due Android e poi ancora da iPhone 11 Pro con il 5%.

In Giappone Apple controlla i primi tre smartphone più venduti con iPhone 11 al 19%, seguito da iPhone 11 Pro al 12% e iPhone 7 con l’8%. Invece in Francia Apple rientra nella classifica top 5 solo con iPhone 11 al secondo posto con il 7% di mercato, preceduto da Samsung Galaxy A51. In questo articolo riportiamo i grafici pubblicati da Counterpoint.

