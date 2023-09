Xiaomi Redmi Note 12 in sconto a meno di 200 €

Conoscete già l’ecosistema Xiaomi e volete aggiornarvi con uno smartphone moderno e performante? oppure vorreste un telefono come questo per provare il sistema Android? Xiaomi Redmi Note 12 è la risposta a entrambi i quesiti specialmente adesso che è in sconto ad un prezzo davvero allettante.

Questo smartphone è alimentato da un processore a otto core, lo Snapdragon 685 di Qualcomm, che può raggiungere i 2.8 GHz. È affiancato da 4, 6 oppure 8 GB di RAM in base al modello scelto mentre per quanto riguarda la capacità il modello base offre 128 GB, ma si può scegliere anche la versione con 256 GB. In ogni caso c’è lo slot microSD per aggiungere ancora più spazio dove archiviare foto, video, documenti e altri file che si potrebbero poi voler spostare da un dispositivo all’altro senza dover attendere il trasferimento dati.

Lo schermo è da 6,67 pollici: si tratta di un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ a 2.400 x 1.080 pixel e 120 Hz, e una luminosità di picco pari a 1,200 nits promettendo quindi una elevata visibilità anche alla luce diretta del Sole. È inoltre accompagnato dalla tecnologia Eye Care che regola il livello di blu in modo da ridurre l’affaticamento della vista soprattutto di notte e al buio.

Ad alimentarlo troviamo una batteria da 5.000 mAh abilitata alla ricarica rapida a 33 Watt. Teoricamente offre 31 ore di autonomia in chiamata, oppure 21 se si guardano i video o 9 ore se lo si usa per giocare. In un uso considerato “normale” comunque l’autonomia media è di 1,35 giorni, con la promessa quindi di accompagnare l’utente nell’intero arco della giornata.

Chi è interessato a foto e video deve invece sapere che Xiaomi Redmi Note 12 monta ben tre fotocamere sul retro: la principale da 13 MP con modalità Ritratto per la maggior parte delle foto, e poi una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP; per videochiamate e selfie invece troviamo frontalmente una fotocamera da 13 MP.

Lato connettività dispone ovviamente della tecnologia WiFi e del Bluetooth 5.0, oltre a una presa jack audio da 3,5 mm per cuffie e speaker esterni collegabili via cavo. Per la rete cellulare e la connessione a Internet il modulo di rete è 4G LTE e c’è la possibilità di inserire fino a due schede SIM utilizzabili contemporaneamente. Incorpora anche il modulo IR per poter controllare TV, condizionatori d’aria e altri elettrodomestici tramite infrarossi e apposita applicazione.

Infine per quanto riguarda invece la sicurezza si può decidere di sbloccarlo tramite scansione delle impronte digitali tramite sensore installato lateralmente, oppure direttamente con la scansione del volto grazie alle tecnologie di AI.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 276,53 € potete risparmiare il 34% spendendo 182,51 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.