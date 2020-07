Xiaomi RedmiBook 16, ultrabook con CPU AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM e 516 di ROM in sconto

Offerta da non perdere sul Xiaomi RedmiBook 16, un ultrabook con ampio schermo e dalle eccellenti prestazioni grazie al processore AMD Ryzen 7, in offerta a soli 700 euro.

Si tratta di un dispositivi particolarmente interessante per le sue specifiche tecniche: sotto al cofano c’è un processore di tutto rispetto, l’AMD Ryzen 7 4000U a otto core costruito con processo a 7 nm. Lavora a 2.0 GHz ma può raggiungere i 4.1 GHz in massima operatività ed è affiancato da ben 16 GB di RAM DDR4 nella configurazione attutale.

Lo schermo, con risoluzione Full HD e sRGB 100%, è un pannello con diagonale da ben 16.1″ con cornici sottilissime (solo 3.26 mm) per una copertura frontale pari al 90%, ha un angolo di visione pari a 178 gradi e una luminosità massima di 300 nits che lo rendono ben visibile anche sotto la piena luce del sole.

Quando chiuso, Xiaomi RedmiBook 16 è spesso appena 17,55 millimetri e complessivamente pesa 1.8 chilogrammi. Lato connettività ha una presa jack audio da 3.5 mm e una porta USB 2.0 da un lato, mentre nell’altro troviamo USB-C multifunzione (anche per la ricarica), presa HDMI, porta USB 3.1 e una seconda USB-C da usare solo per il movimento dei dati.

Poi, la batteria: è da 46W e promette fino a 12 ore di autonomia in riproduzione video con una sola carica. Soprattutto, grazie alla porta USB-C di ultima generazione si può ripristinare il 50% dell’energia in appena 38 minuti utilizzando il caricabatterie da 65W in dotazione, per altro utilizzabile per ricaricare a piena velocità anche uno smartphone.

Questo computer è inoltre dotato di tre modalità, attivabili tramite la pressione della combinazione di tasti Fn+K, denominate Full Speed, Balanced e Quiet che in un click permettono di regolare funzioni e prestazioni rispettivamente per gaming, lavoro in ufficio e operazioni leggere, come ad esempio il controllo delle email e la navigazione web casalinga. In questo modo si risparmia preziosa energia in base ai compiti che si stanno eseguendo.

Xiaomi RedmiBook 16 supporta il collegamento di un massimo di due schermi esterni con risoluzione 4K oppure fino a tre con risoluzioni inferiori. E’ dotato di chip Bluetooth 5.0 e scheda audio Realtek ALC2566 con supporto al sistema audio DTS.

Monta poi un ampio touchpad da 12,5 x 8,2 centimetri con tecnologia Microsoft PTP che offre un controllo preciso e il supporto alle gesture, compreso il riconoscimento del click con maggiore pressione.

Per finire, Windows 10 è preinstallato in edizione Home e c’è anche la suite Office Home. Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento il computer Xiaomi RedmiBook 16 è in promozione su Gearbest con uno sconto del 30%: lo pagate cioè 700 euro circa.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.