AGCM indaga su Apple e Amazon per limitazioni ai rivenditori non ufficiali

Scatta in Italia una nuova indagine dell’antitrust AGCM su Apple e Amazon per presunte limitazioni sulla vendita dei prodotti con marchio Apple e Beats. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’istruttoria AGCM mira ad appurare se Apple e Amazon «Abbiano messo in atto un’intesa restrittiva della concorrenza per vietare la vendita di prodotti a marchio Apple e Beats da parte dei rivenditori di elettronica non aderenti al programma ufficiale Apple, soggetti, questi ultimi, che acquistano comunque legittimamente i prodotti dai grossisti per rivenderli poi al dettaglio.

L’esclusione di rivenditori non ufficiali dalla vendita di prodotti Apple e Beats, secondo l’antitrust italiano «Appare potenzialmente idoneo a ridurre la concorrenza per l’innalzamento di barriere allo sbocco dei mercati della vendita on line a danno dei rivenditori non ufficiali, costituiti solitamente da piccole e medie imprese che effettuano appunto vendite sul web utilizzando i servizi di marketplace».

Infine AGCM ritiene che la presunta intesa tra Apple e Amazon, con la diminuzione dei rivenditori attivi online «potrebbe far calare gli incentivi a competere efficacemente sui prezzi dei prodotti Apple e Beats, con evidenti effetti negativi per i consumatori e per le imprese».

La nuova indagine AGCM su Apple e Amazon arriva a circa un anno di distanza da altre due indagini che l’antitrust italiano ha effettuato per gli iPhone rallentati in presenza di batteria con capacità degradata e a due anni dalla multa inflitta sia ad Apple che a Samsung per obsolescenza programmata. Nelle scorse settimane sono state avviate due indagini antitrust su Apple da parte della Commissione europea, mentre sono in corso accertamenti sulla concorrenza di App Store e di altri store digitali in USA.

