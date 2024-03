Xiaomi sconta smartband, aspirapolvere, monopattini, cuffie ed elettrodomestici nelle Offerte di Primavera

Xiaomi sta scontando gran parte dei propri prodotti in vendita su Amazon per le Offerte di Primavera. Così in questi giorni è possibile risparmiare anche centinaia di Euro sull’acquisto di diversi prodotti che vanno dagli auricolari agli aspirapolvere automatici, passando per monopattini, cuffie, elettrodomestici e molto altro ancora.

Tutti i prodotti sono progettati con un look minimale e con la facilità d’uso proverbiale del brand.

Chi vuole comprare un nuovo smartwatch, o chi vuole mettere un po’ di tecnologia in casa o potenziare il proprio sistema di domotica è pure in grado di fare regali Hi-Tech approfittando delle offerte attualmente in corso.

A 23,15 € invece di 44,99 € | sconto 49% – fino a 25 mar 24

A 26,12 € invece di 39,99 € | sconto 35% – fino a 31 mar 24

A 34,01 € invece di 39,99 € | sconto 15% – fino a 31 mar 24

A 36,90 € invece di 49,99 € | sconto 26% – fino a 25 mar 24

A 49,30 € invece di 69,99 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

A 52,24 € invece di 149,99 € | sconto 65% – fino a 25 mar 24

A 85,49 € invece di 115,00 € | sconto 26% – fino a 25 mar 24

A 98,38 € invece di 199,99 € | sconto 51% – fino a 25 mar 24

A 135,53 € invece di 239,99 € | sconto 44% – fino a 25 mar 24

A 177,02 € invece di 339,00 € | sconto 48% – fino a 25 mar 24

A 189,99 € invece di 359,99 € | sconto 47% – fino a 25 mar 24

A 204,07 € invece di 329,99 € | sconto 38% – fino a 25 mar 24

A 299,99 € invece di 599,99 € | sconto 50% – fino a 25 mar 24

A 597,08 € invece di 1189,00 € | sconto 50% – fino a 25 mar 24

A 11,00 € invece di 34,99 € | sconto 69% – fino a 31 mar 24

Le altre Offerte di Primavera 2024

