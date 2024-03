In sconto mouse, tastiere e accessori Logitech alle Offerte di Primavera

Avete pochi giorni di tempo per approfittare delle Offerte di Primavera di Logitech su Amazon. Per pochissimo, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili, potete comprare mouse, tastiere e accessori dell’azienda poc’anzi citata risparmiando sul normale prezzo di listino.

Ci sono diversi prodotti tra cui scegliere, utili sia in casa che in ufficio. Ad esempio per quanto riguarda la produttività trovate diverse tastiere e mouse ottimi per velocizzare il flusso di lavoro. Potete scegliere tra diverse opzioni adattando così gli accessori giusti alla vostra postazione e in base anche alle macchine che avete a disposizione.

Per chi ama divertirsi o anche solo distrarsi con qualche videogioco al computer trova diversi accessori utili allo scopo, come ad esempio le cuffie con microfono incorporato. E poi vari sistemi di altoparlanti e microfoni per registrare musica e podcast.

Potete scegliere tra più di venti prodotti, che abbiamo selezionato tra i migliori sia per qualità che per offerta attualmente in corso. Di seguito la lista:

A 9,99 € invece di 19,99 € | sconto 50% – fino a 25 mar 24

A 14,99 € invece di 29,99 € | sconto 50% – fino a 25 mar 24

A 24,99 € invece di 58,99 € | sconto 58% – fino a 25 mar 24

A 33,16 € invece di 53,99 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

A 69,99 € invece di 124,99 € | sconto 44% – fino a 25 mar 24

A 59,99 € invece di 134,99 € | sconto 56% – fino a 25 mar 24

A 79,99 € invece di 164,99 € | sconto 52% – fino a 25 mar 24

A 65,00 € invece di 119,00 € | sconto 45% – fino a 25 mar 24

A 77,89 € invece di 129,00 € | sconto 40% – fino a 25 mar 24

A 99,00 € invece di 139,99 € | sconto 29% – fino a 25 mar 24

A 109,99 € invece di 139,99 € | sconto 21% – fino a 25 mar 24

A 89,99 € invece di 139,00 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 44,23 € invece di 61,99 € | sconto 29% – fino a 25 mar 24

A 249,00 € invece di 399,99 € | sconto 38% – fino a 25 mar 24

A 21,84 € invece di 43,99 € | sconto 50% – fino a 25 mar 24

Le altre Offerte di Primavera 2024

