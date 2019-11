Xiaomi XMUP01QM, il porta chiavi in pelle USB 3.0 da 64 GB al prezzo più basso di sempre: 11,89 €

Xiaomi è ormai nota nel campo degli smartphone, e di recente anche in quello delle TV grazie all’arrivo anche sul mercato europeo. Ad ogni modo, il colosso non manca di rilasciare periferiche di memorizzazione, come la chiavetta USB Xiaomi XMUP01QM, che sembra un elegantissimo porta chiavi. Si tratta di una USB 3.0, con 64GB di memoria, proposta ad appena 11,89 euro grazie al coupon sconto che vi proponiamo in calce.

Interfaccia USB 3.0 vuol dire per prestazioni al top, con una trasmissione ad alta velocità, che in lettura arriva fino a 124MB/s. Offre massima compatibilità in ambiente desktop, laptop, smart TV, e perfino stereo per auto. Il corpo della chiavetta è in metallo, mentre l’arco finale in pelle gli conferisce un aspetto davvero elegante, simile in tutto e per tutto ad un classico porta chiavi.

Non solo, il cinturino in pelle rende la periferica facile da trasportare, pressoché impossibile da perdere. Ha livello di specifiche, come già ricordato, ha una capacità di 64 GB, e offre una velocità in scrittura fino a 124 / S. Pesa appena 40 grammi, e ha dimensioni ridottissime, pari a 2,30 x 1,20 x 0,45 cm, quindi assolutamente facile da trasportare, perfino in tasca.

Solitamente costa circa 19 euro, ma con il codice sconto GBXMUSB3 da applicare nel carrello prima di finalizzare l’acquisto, la si pagherà appena 11,89 euro. Le spese di spedizione standard sono gratuite, anche se il consiglio è quello di utilizzare “Linea Prioritaria” che costano appena 2,99 euro, ma risultano sicure e molto più veloci.

Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

—

Per tutte le altre offerte relative alla Festa dei Single 11.11 di Gearbest consigliamo di consultare questo articolo dedicato.