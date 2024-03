Yale Linus L2 Smart Lock rende smart serratura e porta di casa

La serratura smart di ultima generazione Yale Smart Lock Linus L2 (qui la recensione del primo modello) è stata progettata per offrire ancora più comodità e praticità d’uso nella vita di tutti i giorni, grazie a una serie di miglioramenti che interessano hardware, design, software e app di gestione.

Offre un’installazione semplificata, si completa in pochi minuti, e si adatta alla maggior parte dei cilindri e delle serrature. Si può utilizzare sia per case in affitto che di proprietà, è possibile montarla velocemente sulla porta senza apportare modifiche e rimuoverla senza lasciare traccia.

Il design aggiornato di Linus L2 è stato sviluppato dal premiato studio di progettazione industriale Bould Design. Fred Bould è un progettista di fama internazionale, che ha lavorato su molti altri prodotti smart noti, tra cui il termostato Nest. Il nuovo design della serratura, elegante e allungato, con resistente chassis in metallo, si inserisce nell’estetica di qualsiasi abitazione, da quelle tradizionali a quelle contemporanee.

La sicurezza diventa semplice

Più potente, veloce e anche più facile da usare rispetto al modello procedente, Linus L2 si adatta anche alle chiavi più grandi, offrendo agli utenti un’opzione di installazione più veloce e funzionale. All’interno dell’app Yale Home, il feed delle attività, gli avvisi smart e le notifiche aiutano i proprietari a monitorare quando la porta di casa viene aperta e chiusa e quando entrano o escono familiari e amici registrati.

Il 64% dei cittadini europei ritiene che una serratura smart aumenti la sicurezza di casa, inoltre tra i motivi principali dell’adozione troviamo anche il timore di rimanere chiusi fuori casa.

Con le serrature Yale gli utenti possono usufruire in casa propria della funzionalità di accesso intelligente senza chiavi fisiche, condividendo codici o chiavi virtuali con persone fidate. È anche possibile fare in modo che la porta si blocchi automaticamente una volta chiusa quando si entra o si esce da casa, o che si sblocchi quando ci si avvicina, grazie alla tecnologia di geofencing.

Tramite l’app Yale Home l’utente può programmare il proprio dispositivo facilmente in modo che si blocchi o si sblocchi in determinati momenti della giornata, per poter andare e venire nelle ore diurne, mantenendo la sicurezza di notte. La Serratura Smart può inoltre operare semplicemente dal chiavistello durante il giorno.

Tra le principali novità Linus L2 ora dispone di Wi-Fi integrato. Questo significa che non è più necessario comprare Connect Wi-Fi Bridge per beneficiare di funzionalità da remoto, ad esempio per controllare se la porta è chiusa quando non si è in casa o per sapere quando i figli rientrano da scuola. Grazie al Wi-Fi integrato, queste funzioni risultano subito disponibili all’uso, una volta estratto il prodotto dalla confezione.

Come accessori è possibile aggiungere il Tastierino Smart e Yale Dot. Gli utenti possono fare tap su Yale Dot con il telefono per sbloccare o bloccare la porta, senza bisogno di aprire l’app Yale Home. Anche in auto è possibile tenere Yale Dot sul cruscotto dell’auto per sbloccare la porta velocemente se piove, o posizionarlo nel vano scala e aprire la serratura non appena si arriva al piano.

Più sostenibile

Oltre a tutti i miglioramenti fin qui descritti, Yale ha progettato e costruito Linus L2 per renderlo ancora più sostenibile. La serratura smart usa meno materiale nel processo produttivo ed è più piccola del 20% rispetto alla serratura precedente. Funziona con pile ricaricabili, che offrono fino a 6 mesi di autonomia, con invio di avvisi quando i livelli di carica si abbassano, per garantire che la casa sia sempre protetta.

Yale Smart Lock Linus L2: compatibilità e prezzo

Funziona con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Home e i marchi di domotica più conosciute. Il prodotto sarà compatibile con Matter su Thread attraverso un aggiornamento del firmware nel corso dell’anno, con una nuova integrazione di Linus L2 con Apple Home, e altri prodotti. Smart Lock Linus L2 sarà disponibile dal 4 marzo al prezzo di vendita consigliato di 229 €: tutti i prodotti Yale sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.