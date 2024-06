Sono un Mac cerca un PC Snapdragon dopo aver pubblicizzato Intel

Pubblicità

Se siete utenti Mac di vecchia data ricorderete i divertenti spot della campagna pubblicitaria “Get a Mac” lanciata nel 2006: nella serie di spot in questione si vedevano l’attore Justin Long interpretare la parte del Mac, e il comico John Hodgman quello del goffo PC.

Mac derideva PC per essere vulnerabile a virus e spyware e non avere strumenti creativi, oltre ad essere troppo orientato al lavoro noioso.

La serie di spot è stata una campagna pubblicitarie più nota tra quelle create nel corso degli anni, fortemente voluta, per evidenziare le differenze tra le due piattaforme, da Steve Jobs che si occupò si supervisionare personalmente vari spot.

Justin Long è passato da qualche anno dall’altra parte della barricata, sponsorizzando prodotti Intel. Adesso, invece, sembra essere interessato a un PC Windows con processore Qualcomm. Durante il keynote di Qualcomm al Computex 2024, Long è apparso in una breve scenetta di appena 30 secondi in cui viene sommerso da notifiche e avvisi di macOS, tanto fastidiose da spingerlo a cercare un PC con Snapdragon.

“Le cose cambiano,” recita adesso nel nuovo spot, mentre “l’uomo Mac” cerca un PC Windows basato su Arm, dopo aver ricevuto diverse notifiche macOS che includono avvisi sulla compatibilità delle app, spazio su disco insufficiente, batteria in esaurimento e altro ancora.

Il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, ha presentato la scenetta durante la parte finale del keynote “the PC reborn”. Tornato sul palco, ha concluso l’evento dicendo: “Sì, le cose cambiano. Le cose cambiano davvero.” La breve scenetta è visibile a un’ora e 17 minuti del video sottostante.

Nello spot di 23 secondi Long appare davanti a quello che sembra un MacBook Pro; si comprende che è inondato da notifiche e cerca su internet “Where Can I find a Snapdragon powered PC?”; l’attore guarda in camera e dice: “What? Things change”, prende il mano la sua tazza di caffè e (non si capisce perché) indica la tazza.

Qualcomm e Microsoft

Negli ultimi tempi, Qualcomm e Microsoft hanno fatto molto rumore nel competere con il MacBook Air, con Microsoft che mostra benchmark e durata della batteria per sostenere la fiducia nella sua ultima transizione a Windows su Arm. I nuovi PC Copilot Plus, con i chip Snapdragon X Elite di Qualcomm, saranno lanciati il 18 giugno.

Da Mac a Intel, da Intel a Snapdragon

Questa nuova pubblicità arriva pochi anni dopo che Intel aveva assunto Justin Long per creare nuovi spot a favore dei PC nel 2021, deridendo la Touch Bar di Apple, la mancanza di supporto per più monitor e le scelte di colore per il MacBook M1.

Gli spot di Intel erano una reazione alla decisione di Apple di abbandonare i processori Intel nei suoi Mac. Adesso, in ogni caso, la guerra tra Mac e PC sembra essere davvero tornata di scena.