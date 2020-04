Telecamera di sorveglianza YI 720p regalata: 18,99 euro su Amazon

In sconto al prezzo più basso mai visto la telecamera di sorveglianza per la casa YI 720p: su Amazon si acquista a 18,99 euro, anziché 29,99 euro. Il brand è ormai noto nell’ambito delle IP camera e anche in quello delle action cam. Naturalmente, si controlla da smartphone, per verificare anche da remoto la propria casa.

La telecamera si accompagna all’applicazione YI Home, disponibile sia per iOS, che per Android, grazie alla quale si potranno ricevere avvisi in tempo reale ed avere pieno controllo su ciò che la periferica inquadra. YI Camera IP 720 integra un sensore ad infrarossi non invasivo da 940mm, per funzionare anche al buio completo. Inoltre, offre la funzione di audio bi-direzionale, grazie a cassa audio e microfono , potendo così parlare con chiunque si trovi in casa attraverso due diverse modalità: come se si trattasse di un telefono, oppure in modalità Walkie Talkie.

La camera offre anche un servizio di Storage video sul cloud, a partire da 2,99 euro al mese. Supporta il servizio di archiviazione su Cloud (attraverso la App YI Home) così da non correre il rischio di perdere i filmati in caso di perdita o danneggiamento della scheda microSD.

Tornando alla camera, offre riprese ad risoluzione di 720P, con un angolo di visuale di 112 gradi, garantendo così un’ampia copertura della stanza. Solitamente ha un costo di 29,99 euro, ma attualmente acquistandola da Amazon, utilizzando il link in basso, la si acquisterà a 18,99 euro inserendo il codice sconto YIHOME24. È il prezzo più basso mai visto

Clicca qui per acquistare.