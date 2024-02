YouTube prova a proporre feed in base al colore predominante nei video

YouTube sta sperimentando nuovi feed che usano i colori: una nuova funzionalità che alcuni utenti hanno già visto all’opera e che consente di ottenere gruppi di filmati organizzati esclusivamente in base al colore predominante, tenendo conto delle colorazioni nelle miniature (o forse di quelli visibili nell’intero filmato), un modo puramente estetico di proporre video, senza che i contenuti abbiano alcun legame tra loro.

Al momento è possibile scegliere tra tre colori: rosso, verde e blu (probabile omaggio al modello di colori RGB). Il concetto sorprende; non è chiaro da dove nasca questa scelta (che ricorda la funzione Material You Dynamic Color). ma alcuni utenti potrebbero trovarla di loro gradimento.

Alla richiesta di chiarimenti, un portavoce di Google ha confermato al sito The Verge che la funzione è in fase di test per alcuni utenti Android e iOS: gli utenti scelti dovrebbero vedere apparire una videata che incoraggia a provare “qualcosa di nuovo”.

Come fa notare 9to5Mac, selezionando un colore, il carosello superiore dei filtri (già personalizzato in base agli interessi dell’utente) cambia del tutto, tenendo conto del colore scelto come “accento” invece del bianco standard.

Intanto YouTube ha riferito di avere raggiunto 100 milioni di abbonati da parte con YouTube Premium e YouTube Music; non sono noti i numeri specifici dell’uno e dell’altro servizio ma se prendiamo come riferimento solo YouTube Music sembra indietro rispetto a Spotify che secondo quest’ultima azienda al terzo trimestre 2023 vantava almeno 574 milioni di utenti attivi mensili e 226 milioni di abbonati.

