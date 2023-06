YouTube sta testando Playable, nuovo servizio con giochi on-line

YouTube sta testando internamente un servizio che permetterà agli utenti di giocare online. A riferirlo è il Wall Street Journal spiegando che i dipendenti dell’azienda sotto il cappello di Google hanno ricevuto una mail, evidenziando l’ambizione della dirigenza di offrire qualcosa che vada al di là del solo hosting video, con titoli ai quali potranno giocare anche più persone contemporaneamente.

Google ha invitato i dipendenti a testare il nuovo prodotto, denominato Playables, descritto come qualcosa che offre agli utenti accesso a giochi da dispositivi mobili o computer desktop, titoli ai quali si accede dal sito web di YouTube o dall’app YouTube, offrendo alternativa ai contenuti video.

Un portavoce di YouTube ha dichiarato al Wall Street Journal che “il gaming è da tempo un obiettivo sul quale l’azienda è focalizzata”, e che da sempre YouTube “sperimenta nuove funzionalità” ma non ha voluto indicare dettagli specifici su Playables.

Google in precedenza offriva il servizio di cloud gaming Stadia, ma questa piattaforma da gennaio 2023 è stata chiusa: non è mai riuscita a decollare e ha avuto un impatto trascurabile sul mercato (si calcola che aveva tra lo 0% ed il 5% dell’utenza cloud nel 2022). Tra i motivi del fallimento di Stadia, molti osservatori hanno indicato la mancanza dei contenuti di alto livello e le difficoltà di operare in un settore dominato da Microsoft, Sony e NVIDIA.

Playables dovrebbe offrire titoli diversi rispetto a quelli che offriva la piattaforma Stadia, puntando su giochi semplici e non titoli pensati per competere con titoli da console. Tra i primi giochi che dovrebbero essere disponibili sul nuovo servizio di YouTube c’è “Stack Bounce”, un arcade nel quale i giocatori distruggono dei mattoni con una palla. Non è dato sapere quando la disponibilità di Playables verrà ufficialmente annunciata ma ne dovremmo sapere di più nelle prossime settimane.

