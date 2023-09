Juice re-inaugura lo store di Cuore Adriatico Civitanova con iPhone 15 

Tanta tantissima gente per un venerdì mattina fuori dell’ordinario al centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova con decine di persone a fare la fila all’ingresso e poi davanti alle tende che celavano il nuovo layout del fortunato punto vendita Juice inaugurato ben 9 anni orsono (trovate qui il nostro reportage fotografico).

Gli spazi espositivi, compresa la vetrina verso l’esterno della struttura commerciale, rimangono gli stessi ma ci sono almeno 2 cambiamenti sostanziali: il primo è l’arredo interno che lo fa somigliare sempre più ad un Apple Store ufficiale ma con diverse particolarità come gli arredi senza spigoli, le cornici che sottolineano le varie linee di prodotto Apple e una linea generale che premia la luminosità e la pulizia delle superfici.

il secondo cambiamento sta nell’insegna Juice che ha preso il posto di quella Med Store a rappresentare l’evoluzione societaria avvenuta negli ultimi mesi con l’unione di due grandi realtà del retail Apple e del supporto professionale di Rekordata. Il nuovo gruppo MED Group Holding conta ora di 60 negozi in vario formato e in tutta Italia e questo è il secondo con il nuovo formato Apple Premium Partner del gruppo.

Come dicevamo tantissima gente all’apertura con file che non vedevamo da tempo: un mix di curiosità per il nuovo negozio, dell’opportunità di arrivare tra i primi e di guadagnarsi un Apple Tag e pure di toccare con mano i nuovi iPhone 15 e 15 Pro presentati oggi insieme ad Apple Watch 9 e Ultra 2. A fare da maestro di cerimonie c’era pure il collega Andrea Galeazzi pronto a dialogare con i presenti e scattare selfie sorridenti fuori e dentro il punto vendita.

Dopo il rituale taglio del nastro alla presenza delle autorità locali (con un volto conosciuto che ha cambiato ruolo in questi anni), di Stefano Parcaroli e Alex Cantore e tutto i top manager del gruppo MGH il pubblico è entrato nel punto vendita rinnovato con alla testa due intraprendenti ragazze che sono riuscite ad arrivare per prime sul posto.

Ecco le immagini dell’inaugurazione, dei nuovi prodotti Apple e del pubblico del nuovo Juice Cuore Adriatico.

Per tutte le notizie e le offerte del gruppo Juice vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito. Per l’elenco di tutti i punti vendita Juice sul territorio partite da questa pagina.