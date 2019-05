Zaini per computer 15.6’’ e fotocamere reflex in sconto a partire da 30,39 euro

Grazie ad un codice potete approfittare di un interessante sconto per lo zaino multifunzione di Inateck; con tasca capace di contenere computer con display fino a 15.6’’, è dotato tra le altre cose anche di un’interfaccia interna USB in grado di caricare i vostri dispositivi direttamente via USB. Lo pagate solo 30,39 euro spedizione inclusa.

Lo zaino è dotato di tasche utili per trasportare e mantenere separati portafogli, tablet, telefono, fotocamera e molto altro; perfetto per la quotidianità, è realizzato con materiale di alta qualità, liscio e facile da pulire. Come detto la caratteristica principale è l’interfaccia USB esterna, che permette di caricare qualunque dispositivo; è bene notare che lo zaino non include un power bank o una batteria aggiuntiva al suo interno, ma solo l’interfaccia USB.

Significa che gli utenti dovranno connettere allo zaino un power bank o una batteria aggiuntiva già posseduta; il vantaggio sarà quello di poter lasciare la batteria a riposo direttamente nello zaino e di poter collegare esternamente il telefono o il laptop alla presa USB dello zaino, per poter caricare comodamente l’apparecchio senza dover estrarre il power bank dallo zaino.

Gli spallacci sono robusti, lo schienale è traspirante e include anche una tasca nascosta, per riporre soldi, documenti e altri oggetti preziosi. Di lato c’è anche una tasca su misura per una bottiglia d’acqua o una borraccia mentre sul retro c’è un’asola progettata appositamente per permettere di bloccare saldamente lo zaino alla maniglia estraibile di una valigia, dimostrandosi utile anche in viaggio come eventuale bagaglio a mano.

Questo zaino viene venduto su Amazon per 38 euro ma se inserite il codice T6NMFYST nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento lo comprate in offerta a soli 30,39 euro spedizione compresa.

Se invece state cercando uno zaino per portare l’attrezzatura fotografica e che sia capiente e versatile, c’è una seconda opzione di Inateck scontata a 55,99 euro spedizione inclusa. Questo zaino è l’ideale per chi viaggia e necessita di una borsa adibita al trasporto di tutta l’attrezzatura fotografica. Ha diverse tasche, di cui una con accesso separato per riporre un computer portatile con schermo fino a 15,6’’.

Mette a disposizione un accesso laterale alla reflex, per poterla così estrarre al volo senza togliere lo zaino dalle spalle, un aggancio specifico per treppiede e una tasca per riporre esternamente una borraccia o una bottiglia d’acqua.

La borsa è costruita con materiale resistente ad umidità e schizzi d’acqua. Normalmente costa 70 euro, un prezzo in linea con quello di altri zaini che offrono le medesime capacità, ma in questo momento se inserite lo stesso codice 6MVBQNDB potete oagarlo soltanto 55,99 euro. Anche qui la spedizione, a cura di Amazon, è inclusa nel prezzo.