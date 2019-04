Zaino da trekking capacità 40 litri in offerta a 22,49 euro

Se state programmando la prossima escursione e volete uno zaino che sia solido e resistente, con un’ottima struttura per evitare di stancare la schiena e che costi il meno possibile, allora questa è l’occasione giusta. Grazie ad un coupon infatti, ne comprate uno di Docooler da 40 litri per soli 22,49 euro spedizione inclusa.

Lo zaino è ottimo, sia nei materiali che nelle cuciture. Presenta una fascia che aiuta a scaricare il peso intorno alla vita e lo spazio è abbastanza ampio da consentire il trasporto del necessario per uscite di più giorni.

Se lo si accompagna ad una sacca fotografica si può anche usare come zaino per chi viaggia con la reflex, inoltre se ben protetto con una custodia, ci trova tranquillamente posto anche un computer, un tablet e tutti gli altri dispositivi tecnologici che si vogliono portare in viaggio.

Normalmente lo zaino di Docooler costa 30 euro, un prezzo già ottimo in rapporto alla qualità generale del prodotto, tuttavia inserendo il codice MAC0429M il prezzo scende a soli 22,49 euro spedizione compresa.