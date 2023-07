Zeblaz Stratos 3, smartwatch a tutto sport a metà prezzo

Da una parte c’è l’Apple Watch che è perfetto per chi ha un iPhone, dall’altra però non si può ignorare Zeblaz Stratos 3, un’alternativa economica agli smartwatch – utilizzabile anche con Android – che tuttavia non fa rimpiangere modelli ben più costosi e che al momento, grazie ad una eccellente promozione, si può comprare a metà prezzo.

È elegante, dall’aspetto semplice ma allo stesso tempo sportivo: disponibile con cinturino in tinta nera oppure arancione, presenta un ampio schermo di forma circolare da 1,43 pollici, con pannello AMOLED e una risoluzione pari a 466 x 466 pixel, con 391 ppi e fino a 1.000 nits di luminosità, quindi ben visibile anche alla luce diretta del Sole.

La batteria è da 400 mAh, si ricarica completamente in circa un’ora e mezza e promette fino a 45 giorni di autonomia attivando la modalità di risparmio energetico; con un utilizzo normale dura pressappoco 20 giorni, mentre con un uso intenso siamo sui 10 giorni; se si attivano tutti i sensori l’autonomia scende a poco più di 3 giorni.

Punta di diamante le funzionalità: oltre a fungere da monitor da polso per le notifiche ricevute sul cellulare, si può usare per impostare una sveglia in modo da alzarsi al mattino con una dolce vibrazione e non svegliare chi dorme con noi, ma anche per tenere d’occhio gli appuntamenti della giornata programmando i promemoria.

E poi c’è il GPS Glonass, Galileo e Beidou, che fornisce un tracciamento preciso della propria posizione, cosa che si rivela utile soprattutto se lo si usa per monitorare l’attività fisica. Sono più di 10 gli sport che riconosce da solo, e oltre a contare i passi, i chilometri percorsi, le calorie bruciate e tutto il resto, incorpora diversi sensori per contestualizzare questi dati andando a monitorare la frequenza cardiaca 24 ore al giorno, l’ossigenazione del sangue, lo stress, il riposo, la respirazione e, per le donne, il ciclo mestruale.

Oltre a questo notifica all’utente di bere dell’acqua durante il giorno e gli ricorda di fare del movimento se si accorge che sta fermo per troppo tempo.

Per finire è certificato IP68 quindi lo si può immergere in acqua senza problemi e c’è il Bluetooth 5.3 per il collegamento a basso consumo con gli smartphone (iPhone con iOS 8.2 e successivi e Android a partire dalla versione 4.4).

La cassa è da 46 mm, il cinturino da 22 mm, e il peso complessivo (cinturino compreso) è di 60 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 124,96 € potete risparmiare il 52% spendendo 59,80 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.