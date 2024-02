Zeblaze Thor Ultra, smartwatch 4G indipendente ora a metà prezzo

Se ancora non avete uno smartwatch, approfittate dello sconto a metà prezzo sullo Zeblaze Thor Ultra, moderno e potente come gli altri ma con il duplice vantaggio di poterlo usare anche senza bisogno di nient’altro.

È infatti dotato di un ingresso nanoSIM 4G LTE, il che vuol dire che si può inserire la scheda telefonica direttamente dentro la cassa e usarlo a pieno senza bisogno di collegarlo allo smartphone.

Così se nei giorni lavorativi si può usare per notifiche e tutto il resto collegandolo via Bluetooth 4.2 al telefono, in vacanza o nei weekend, o magari durante gli allenamenti, è possibile lasciare lo smartphone a casa spostando la scheda SIM nell’orologio, e da lì continuare a gestire telefonate, messaggi e perfino la navigazione GPS (c’è il modulo integrato) direttamente dal polso.

Costruttivamente è ottimo: presenta una scocca in metallo unibody mentre la copertura dello schermo è realizzata in vetro Corning Gorilla Class. Il fondo invece è un unico blocco in vetro-ceramica.

È presente una corona digitale per muoversi agevolmente all’interno delle voci dell’interfaccia, e lo schermo è molto buono: si tratta infatti di un pannello AMOLED Ultra HD da 1,43 pollici e risoluzione pari a 466 x 466 pixel (è di forma circolare), con 391 ppi e una luminosità di picco pari a 1.000 nits.

Usa 2 GB di RAM e mette a disposizione 16 GB per app e documenti, il tutto controllato dal sistema operativo Android 8.1 preinstallato. Tiene traccia della frequenza cardiaca 24 ore su 24, può misurare la saturazione e monitora l’attività fisica.

Dal punto di vista dell’autonomia c’è una batteria ricaricabile da 930 mAh che promette oltre un mese in standby oppure una settimana di utilizzo quotidiano.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 148,37 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 48% andando a spendere soltanto 76,96 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.