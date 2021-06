Zoom ha comprato Kites, specializzata in traduzioni in tempo reale

Zoom ha fatto sapere di avere acquisito Kites, startup tedesca che ha sviluppato una piattaforma di traduzione in tempo reale. 12 ricercatori che al momento lavorano per Kites lavoreranno con l’engineering team di Zoom per integrare funzionalità di traduzione multi-lingua e real time in Zoom.

Velchamy Sankarlingam, presidente resposabile product and Engineering di Zoom, ha riferito che la missione dell’azienda è quella di rendere possibili collaborazioni senza intoppi indipendentemente dala lingua parlata, dalla posizione geografica e da altre barriere.

Kites è stata fondata nel 2015 dal Dr. Alex Waibel e dal Dr. Sebastian Stüker, docenti del Karlsruhe Institute of Technology. Zoom ha riferito che Stüker e il resto della squadra continueranno a lavorare da Karlsruhe (Germania), mentre Waibel sarà assunto come Zoom Research Fellow e consulente per la ricerca e sviluppo.

Il campo del riconoscimento vocale comporta varie sfide. Nel 2017 Google ha presentato funzionalità che consentono di tradurre con gli auricolari Google Pixel Buds, una modalità di trascrizione che consente di ascoltare la traduzione della lingua parlata direttamente nell’orecchio e di leggere la relativa trascrizione sul telefono. La tecnologia in questione non è ad ogni modo ancora matura al punto di comprendere frasi complesse o chi parla con un forte accento. Il riconoscimento della voce umana è un procedimenro articolato e complesso indipendentemente dalla complessità dell’intelligenza artificiale usata.

La tecnologia di Kites promette di essere in grado di tradurre il linguaggio spontaneamente parlato con latenze minime e grande accuratezza. Secondo quanto riferito dall’azienda, nei discorsi colloquiali il sistema ha un tasso di errore di circa il 5%, mentre il tasso di errore di un traduttore umano arriva mediamente al 5,5%.

