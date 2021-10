Zynga ha acquisito StarLark, sviluppatore di giochi per dispositivi mobili

Zynga ha annunciato di avere stipulato un contratto definitivo per l’acquisizione di StarLark, sviluppatore di Golf Rival, il gioco di golf in più rapida crescita e secondo in termini di portata al mondo, da Betta Games per un totale di 525 milioni di USD in contanti e titoli azionari.

Con Starlark, Zynga acquisisce il team di sviluppatori di Golf Rival, gioco in cui i giocatori a tutti i livelli di abilità competono in partite in tempo reale giocatore contro giocatore, inclusi tornei multi-player su campi vari con attrezzatura personalizzabile. L’acquisizione espande anche la presenza internazionale di Zynga, con un nuovo studio in Cina e la possibilità di collaborare con talenti creativi della regione. StarLark continuerà a essere coadiuvata dal suo fondatore e direttore generale Henry You e dal suo attuale team di dirigenti. StarLark ha fatto sapere di avere altri progetti in svilupppo.

Zynga è nota per franchise quali CSR Racing, Empires & Puzzles, Merge Dragons!, Merge Magic!, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends e Zynga Poker. Fondata nel 2007, la sede generale della società è ubicata a San Francisco, con sedi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. A ottobre dello scorso anno Zynga ha comprato Rollic, altra società con un vasoto ortafoglio di giochi iper-casual. Da pochi giorni la società ha aperto la preiscrizioni per il suo prossimo titolo, Farmville 3, nuova versione del gioco social di simulazione di un’azienda agricola, titolo che sarà disponibile per per iPhone, iPad e Android oltre che per i Mac con chip Apple Silicon M1.