2023 la caduta degli smartphone, Android cala, iPhone cresce

Per il 2023 è previsto il peggior calo delle spedizioni smartphone globali degli ultimi 10 anni, ma mentre Android seguirà l’andamento di mercato, iPhone è previsto in leggera crescita.

Le spedizioni di smartphone a livello globale nel 2023 sono previste in calo del 4,7% rispetto allo scorso anno, con un totale di 1,15 miliardi di unità, il volume più basso del decennio, secondo dati riportati nel Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di International Data Corporation – IDC.

Si tratta di una revisione al ribasso rispetto alla precedente previsione di IDC che stimava nel -3,2% il calo complessivo, evidenziando ancora una volta un indebolimento generale delle prospettive economiche e l’inflazione persistente, elementi che hanno frenato la domanda dei consumatori di nuovi smartphone e allungato i consueti cicli di aggiornamento.

Nonostante le previsioni al ribasso per il 2023, IDC prevede una ripresa del mercato per il 2024, con una crescita del 4,5% anno su anno, e una crescita annuale complessiva dell’1,7% tenendo conto della media di spedizioni degli ultimi cinque anni.

Dal punto di vista dei sistemi operativi, IDC prevede un aumento delle spedizioni iPhone, con un record di quota di mercato con il 19,9%, con iPhone che, secondo IDC, continua a dimostrare maggiore resilienza alle difficoltà macroeconomiche rispetto ad Android, prevedendo quest’anno per i dispositivi con quest’ultimo sistema un calo del 6%. Invece per iPhone è prevista una leggera crescita dell’1,1%.

In tutte le aree geografiche è previsto un declino generale in termini di spedizioni. Cina, Asia/Pacifico (esclusi Giappone e Cina) e America Latina, sono le regioni geografiche dove si concentrano molti player del mondo Android, e quelle nelle quali è previsto un declino maggiore, indicato rispettivamente in calo del 3.6%, 4.4% e 6.2%. Negli Stati Uniti e in Europa, si prevede un calo del 3,8% e 6,1%.

In un momento nel quale tutto il mercato sembra in difficoltà, Apple sembra andare nella direzione opposta, riferisce Ryan Reith, vice presidente del gruppo Mobility and Consumer Device Trackers di IDC. Le permute e l’espansione di programmi del tipo “acquista ora, paga dopo”, sembrano aiutare il segmento premium del mercato, in particolare nei mercati più sviluppati.

Nel 2022, si è registrato un calo dell’1,7% nel segmento dei dispositivi da 800$ e superiori, mentre per il resto del mercato (i telefoni a livello globale) si è registrato un calo a due cifre. Di conseguenza, il mercato degli smartphone usati è cresciuto a doppia cifra, settore nel quale i venditori specializzati dispongono di scorte di magazzino e telefoni in buone condizioni.

La spinta alle spedizioni Apple sarà sostenuta dall’arrivo della nuova gamma iPhone 15. Tutto quel che c’è da sapere sugli iPhone 15 standard direttamente a questo indirizzo, mentre per la linea iPhone 15 Pro potete leggere questo articolo.