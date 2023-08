IFA 2023 Anker ricarica e alimenta tutto, da iPhone agli elettrodomestici

A IFA 2023 Anker presenta la nuova serie di accessori della linea Nano per la ricarica, dotati di cavi USB-C integrati, che permettono agli utenti di ricaricare in movimento senza dover portare con sé un cavo separato. fotografato tutte le novità del brand a IFA 2023 in corso.

Anzitutto, la Power Bank Anker Nano da 22,5 W, con connettore USB-C integrato. si tratta di un power bank delle dimensioni simili a un rossetto, progettato con una porta USB-C integrata e pieghevole che si collega facilmente allo smartphone. Il design ultra-compatto di questo dispositivo garantisce portabilità e offre una potenza di uscita di 22,5 W con ricarica rapida dual USB-C Power Delivery e una capacità di 5.000 mAh.

È disponibile da oggi al prezzo di 29,99 dollari anche su Amazon.

Invece il Power Bank Anker Nano da 30 W, sempre con cavo USB-C integrato, dotato di un cavo USB-C integrato che semplifica la ricarica per smartphone e dispositivi smart. Con una batteria da 10.000 mAh, questo power bank è in grado di ricaricare la maggior parte dei telefoni quasi due volte e un iPad dallo 0 al quasi 60% con una singola carica.

Gli utenti possono monitorare il livello di carica con il display intelligente e l’interfaccia user-friendly, mentre il monitoraggio intelligente della temperatura previene il surriscaldamento durante il processo di ricarica. Anche in questo vaso si acquista direttamente su Amazon.

Anker MagGo

Oltre alle batterie portatili, Anker presenta a IFA 2023 nuovi accessori MagGo per la ricarica con tecnologia Qi2.

La nuova linea MagGo permette di raggiungere velocità di ricarica wireless più sostenute rispetto al passato: finalmente raggiunge i 15W come i dispositivi Apple.

La nuova linea di sette prodotti, che include una varietà di caricabatterie wireless, power bank, pad magnetici wireless e una stazione di ricarica magnetica 8-in-1, riduce il tempo di ricarica di quasi la metà rispetto alla tecnologia dei modelli precedenti.

Questi nuovi dispositivi offrono il supporto alle tecnologie di sicurezza MultiProtect e ActiveShield 2.0 di Anker, che proteggono i dispositivi durante la ricarica.

Anker SOLIX

Anker presenta anche due nuove stazioni di alimentazione portatili a IFA 2023: SOLIX C1000 è il 15% più piccolo delle stazioni di alimentazione con capacità simili, e la sua struttura compatta e il design impilabile garantiscono un’efficiente dissipazione del calore sia per le attività all’aperto che per l’uso professionale.

Può contenere fino a 1.056Wh di potenza, che possono raddoppiare a 2.112Wh con l’aggiunta della batteria di espansione BP1000. È in grado di alimentare fino al 99% degli elettrodomestici, grazie alla sua uscita AC di 2400W tramite SurgePad.

Grazie alla tecnologia HyperFlash, C1000 può essere completamente ricaricato in soli 58 minuti quando collegato a una presa a muro fino a 1300W. Quando abbinato a pannelli solari che emettono fino a 600W, la stazione di alimentazione può essere completamente ricaricata in meno di 2 ore.

Sarà disponibile da oggi a un prezzo scontato di lancio, mentre il listino di 999 dollari (circa 915€) parte dal 25 settembre sul sito del costruttore e Amazon. La batteria di espansione sarà disponibile per l’acquisto a partire da novembre al prezzo di 799 dollari (circa 732€).

Anker SOLIX F3800

L’accumulatore Solix F3800 offre una potenza di uscita AC da 6000W e un’uscita di tensione doppia da 120V/240V, che consente di alimentare contemporaneamente dispositivi ad alta energia. Allo stesso tempo, F3800 vanta una grande batteria interna da 3,84 kWh per dare agli utenti la tranquillità quando manca l’elettricità.

Con la sua forma espandibile, gli utenti possono personalizzare le loro esigenze di immagazzinamento di energia fino a 26,88 kWh aggiungendo fino a sei batterie supplementari. Il modello F3800 può essere trasportato facilmente grazie al suo design “a valigia” con maniglia e grandi ruote.

Soundcore Space One

La Space One è la cuffia che offre la più recente esperienza di cuffie over-ear di Soundcore. Offre decodifica LDAC e un’autonomia che arriva a un’intera giornata di utilizzo. Le cuffie Space One sono già disponibili in tre colori: Jet Black, Latte Cream e Sky Blue su, soundcore.com e presso selezionati partner commerciali in tutto il mondo. Il prezzo è di 99 euro.

eufyCam E330

E’ la prima camera di sicurezza con tracciamento incrociato tra le telecamere. Questa tecnologia proprietaria unisce automaticamente i video dello stesso evento e della stessa persona, in ordine di sequenza, attraverso le varie telecamere eufyCam E330 montate in diverse posizioni.

EufyCam E330 sarà disponibile su Amazon e eufy.com a metà settembre come pacchetto da 4 telecamere (a partire da 599 dollari, circa 548€) con un hub HomeBase 3, un pacchetto da 2 telecamere con un HomeBase 3 (a partire da 349,99 dollari, circa 320€) o come telecamera aggiuntiva singola a 129,99 dollari, circa 119€.

Webcam AnkerWork C310

Si tratta di una webcam da 1080p e 60 fotogrammi al secondo con High Dynamic Range. La telecamera, se si rinuncia ai 60 FPS arriva alla risoluzione 4K e supporta un campo visivo da 65 a 95 gradi. La webcam C310 sarà disponibile il 18 settembre al prezzo di 99,99 dollari (circa 92€)su Amazon e sul sito del costruttore.

MACH R1

Il One More Thing di Eufy è il robot MACH R1, che offre un’esperienza di pulizia completamente automatica, nonché una tecnologia di pulizia del rullo mop auto-pulente in tempo reale.

L’R1 presenta un design elegante, leggero e futuristico, simile al primo prodotto di MACH, l’aspirapolvere senza fili V1 Ultra Cordless Stick con Steam-Mop.

Altre caratteristiche includono il primo rullo auto-pulente in tempo reale, la tecnologia di disinfezione Eco-Clean Ozone con miscelazione automatica del detergente e il sistema di rilevamento 3D MatrixEye. Ulteriori dettagli saranno condivisi nei prossimi mesi. Tutti i prodotti Anker sono disponibili anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Per tutte le novità da IFA 2023 rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.