40 batterie Alcaline Amazon: solo 8,99 euro

Alzi la mano chi i questi giorni di confinamento non si è trovato almeno una volta a corto di batterie. In queste situazioni potrebbe fare molto comodo averne una a 22 centesimi come è il caso di queste AAA di Amazon Industrial che costano in un pacco da 40 solo 8,99 euro (9,99 euro per la versione AA).

Stiamo parlando di batterie di eccellenza, alcaline e a lunga durata con una capacità energetica di livello assoluto, pari se non superiore a quella di marchi top. Del resto è noto che le batterie Amazon in qualunque loro versione, dalle ricaricabili a queste usa e getta, sono considerate tra le migliori del mercato e probabilmente le migliori se si parla di rapporto qualità prezzo.

Le batterie sono in confezione “bulk”, in pratica sono collocate in un pacchetto anonimo. Nascono per uso industriale come dice il nome, ma questo non inficia in alcun modo la loro qualità e la loro durata. La denominazione implica anche che si tratta di prodotti venduti in larga quantità

Il prezzo è eccezionale. Batterie di pari qualità costano da due volte fino anche al triplo. La confezione da 40 è perfetta per avere una scorta a lunga durata (5 anni di conservazione)