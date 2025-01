64 iPhone per il video musicale degli OK Go

Pubblicità

Gli OK Go, un gruppo alternative rock statunitense noto per i divertenti e un po’ assurdi videoclip che diventano virali (nel senso più bello del termine), hanno realizzato l’ultimo video sfruttando in modo decisamente creativo 64 iPhone.

Il video “A Stone Only Rolls Downhill” pubblicato su YouTube è molto particolare: si parte da un iPhone per terra che mostra Damian Kulash mentre canta, man mano si aggiungono altri iPhone, con Kulash e altri membri della band mostrati sui display che aumentano; i vari membri del gruppo passano da uno schermo all’altro e a un certo punto i telefoni diventano le tessere di un mosaico e una sorta di gigantesco videowall che compone un’immagine uniforme, coordinata e fluida.

Il risultato finale è un insolito e coloratissimo gioco creativo, come ormai ci ha abituato la band che ha fatto dei video il proprio cavallo di battaglia.

Tutto il gioco ricorsivo è ripreso da altri iPhone, e a un certo punto si vedono anche i vari collegamenti sfruttati per alimentare e coordinare i telefoni.

Un secondo filmato del del Project Management Institute mostra il “dietro le quinte” e indica alcune spiegazioni su come è stato realizzato il video. Come è facile immaginare, il lavoro dietro questo videoclip non è stato semplice, ed è stato necessario filmare ogni singolo filmato mostrato nei vari telefoni. Nel filmato di backstage di parla di 1043 ciak in 8 giorni per completare il lavoro, di 577 ore di preparazione e del coinvolgimento di 31 persone, tutto per un ottenere un video di 3 minuti e 19 secondi, ennesima piccola meraviglia della band che fa parlare di sé a ogni nuovo videoclip.