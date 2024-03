8BitDo, tastiera per moderni computer ispirata al Commodore 64

8BitDo è un marchio cinese che propone vari accessori per videogiocatori, inclusi moderni controller che ricordano gamedpad e altri iconici accessori d’epoca.

L’azienda ha da poco presentato una tastiera spudoratamente ispirata a quella del Commodore 64, il mitico home computer commercializzato dal 1982 al 1994 conosciuto e apprezzato dai più anziani tra i nostri lettori.

La tastiera in questione è compatta, non ha il tastierino numerico ma sul lato destro ci sono i quattro tasti freccia separati dagli ulti, scelta utile per consentire, ad esempio, di spostare comodamente il cursore sullo schermo in determinate direzioni.

I tasti sono meccanici e sfruttano un set di interruttori Kailh Box White V2 rumorosi quando si digita, alla stregua delle vecchie tastiere meccaniche (è possiible sostituire questi switch con altri modelli).

La tastiera in questione offre connessione Bluetooth, connessione wireless nella banda 2,4 GHz con un dongle dedicato (che può essere riposto nella tastiera) e una presa USB-C che permette la ricarica della batteria ma anche il funzionamento cablato.

Manopole consentono di scegliere la modalità di funzionamento e di regolare il volume; sono presenti due pulsanti programmabili a piacimento e un minuscolo joystick (uno stick analogico a levetta stile anni ’80), tutto in perfetto stile Commodore.

Il layout dei tasti è ANSI americano (senza le accentate). Il colore della scocca esterna è beige e i tasti principali marrone scuro/nero.

Il prezzo indicato negli USA è di 110 dollari. I preordini sono già attivi e le consegne previste a partire dal 26 maggio.

L’azienda cinese non è nuova a prodotti del genere: in precedenza ha distribuito una tastiera ispirata al NES, simile a questa nuova variante basata sul Commodore 64.