A febbraio parte la produzione dei display OLED per futuri iPad Pro

Samsung Display e LG Display sono nelle fasi di trattativa finale con Apple per i pannelli OLED destinati ad iPad di nuova generazione.

Lo riferisce il sito sudcoreano Chosun Ilbo spiegando che le due società hanno in cantiere per l’inizio del prossimo anno la produzione dei display OLED destinati ai nuovi iPad, con spedizioni stimate in 10 milioni di unità.

Mark Gurman di Bloomberg ha previsto per il prossimo anno nuovi iPad Pro da 11″ e 13″ con display OLED e chip M3, e una Magic Keyboard in alluminio.

Se è vero che la produzione dei display OLED per iPad partirà a febbraio – come riporta Chosun Ilbo – i nuovi tablet non potranno effettivamente essere disponibili prima di marzo o aprile. A questo punto non è da escludere che l’annuncio di nuovi iPad Pro mesi dopo che è partita la produzione in serie dei display, tablet che potrebbero arrivare ad esempio nell’ambito della conferenza sviluppatori (WWDC) di giugno.

Gli attuali iPad Pro integrano display LED e mini-LED da 11″ e 12,9″. Il modello da 11″ vanta un display LED da 11″ con tecnologia IPS e risoluzione di 2388×1668 pixel a 264 ppi (pixel per pollice); il modello da 12,9″ vanta un display mini‑LED con risoluzione 2732×2048 pixel a 264 ppi (pixel per pollice) e sistema di retroilluminazione 2D con 2596 zone FALD (Full Array Local Dimming).

La tecnologia OLED elimina la o necessità della retroilluminazione: i display di questo tipo possono accendere o spegnere i singoli pixel, con vantaggi in termini di contrasto, neri profondi, minore consumo energetico.

Si vocifera che Apple prevede l’uso di sottili OLED ibridi o doppio strato, una combinazione di materiali flessibili e rigidi che dovrebbero permettere di realizzare iPad più sottili rispetto agli attuali modelli.

Gli attuali iPad Pro sono stati presentati a ottobre 2022, modelli rinnovati con chip M2, connettività wireless Wi-Fi 6, supporto 5G nei modelli Wi-Fi + Cellular, Bluetooth 5.3, e supporto della funzionalità “hover” per Apple Pencil di seconda generazione che permette di avere una nuova modalità d’interazione con lo schermo (l’Apple Pencil viene rilevata già quando si trova a 12 mm dal display, permettendo di vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato).