iPad Pro 2024 con Magic Keyboard somiglierà di più a un portatile

Da mesi sentiamo parlare di trattative tra Apple e fornitori per dotare iPad Pro di schermi OLED: ora Mark Gurman anticipa per i tablet professionali di Apple il più grande rinnovo dal 2018 a questa parte: ci sarà da aspettare un po’ ma arriverà anche una Magic Keyboard profondamente rivista che farà somigliare iPad Pro 2024 ancora di più a un computer portatile.

L’identikit di iPad Pro 2024 comincia a prendere forma: gli schermi OLED sono previsti con diagonali da 11 e 13 pollici, quindi con il modello top un filo più grande degli attuali 12,9”. Oltre al processore Apple Silicon M3 di prossima generazione, emergono anche i nomi in codice interni J717, J718 e J720, J721 per quattro modelli come nella gamma attuale riferiti alle versioni con e senza connettività cellulare.

Il riferimento alla generazione del 2018 è dovuto all’introduzione per la prima volta dello schermo Liquid Retina, tecnicamente l’evoluzione dei pannelli LCD IPS dotati di retro illuminazione mini LED che migliorano sensibilmente luminosità, resa dei colori e angolo di visione rispetto ai pannelli LCD con retro illuminazione standard.

Per il passaggio agli OLED di iPad Pro 2024 è atteso un altro balzo nella qualità di visualizzazione oltre che nella longevità grazie a OLED ibridi o doppio strato richiesti specificatamente da Apple ai fornitori. Questo per ridurre significativamente o eliminare del tutto i principali inconvenienti degli OLED tradizionali, tra cui il famigerato effetto ghosting che si verifica quando una immagine fissa viene mostrata a lungo sul display, inammissibile in un dispositivo professionale.

Da anni il marketing di Apple propone iPad come sostituto di un computer per molti impieghi, in particolare iPad Pro. Secondo Gurman grazie a una nuova Magic Keyboard gli iPad Pro 2024 somiglieranno ancora di più a un computer potatile, anche grazie a una trackpad più grande, ma la somiglianza sembra sarà più accentuata anche a livello estetico, non solo funzionale.

Per quanto riguarda i tempi di attesa si parla della primavera o l’estate del prossimo anno. Le immagini di questo articolo sono di Apple e ritraggono i modelli attuali. Rimandiamo alle guide di macitynet per chi deve acquistare un iPad Pro oppure uno degli altri modelli della gamma.