Steve Wozniak ricoverato in ospedale in Città del Messico

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, è stato ricoverato mercoledì 8 novembre in un ospedale di Città del Messico e la causa del ricovero secondo alcuni media potrebbe essere un ictus.

Lo riferiscono media messicani e la notizia è riportata con cautela da Reuters. L’informatico e inventore statunitense, conosciuto come uno dei padri del personal computer, e quindi come uno dei fautori della rivoluzione tecnologica che ne derivò, doveva partecipare ad un evento del World Business Forum del distretto di Santa Fe.

Nel momento in cui scriviamo, l’agenzia Reuters non è riuscita ad avere conferme sul ricovero di Wozniak. Il sito di gossip TMZ, citando sue non meglio precisate fonti, parla di un problema meno serio dell’ictus, riferendo di un attacco di vertigini. Woz avrebbe riferito alla moglie di “sentirsi strano” e quest’ultima avrebbe insistito per il ricovero on ospedale.

Wozniak ha co-fondato Apple Computer nel 1976 insieme a Steve Jobs. Furono le sue ricerche e le sue intuizioni a portare alla creazione dell’Apple I, uno dei primissimi personal computer assemblati e pronti all’uso. A questo indirizzo trovate una serie di nostri articoli sulla nascita di Apple e sulle geniali intuizioni di Stephen Wozniak.

Sempre il Woz insieme a Elon Musk e altri mille tra scienziati, imprenditori ed esperti di AI, a marzo di quest’anno ha firmato una lettera aperta per chiedere la sospensione delle sperimentazioni dei grandi modelli Ai come ChatGPT per almeno sue mesi.

